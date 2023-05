Safari d’Apple à nouveau le deuxième navigateur desktop le plus populaire

Google Chrome est depuis longtemps et de loin le navigateur le plus utilisé au monde sur les ordinateurs. Et pour les places deux et trois, une lutte permanente fait rage entre Safari d’Apple et Microsoft Edge. Il y a un an, ce dernier navigateur était légèrement plus populaire, mais entre-temps, Safari a repris le dessus, même si la différence en parts de marché demeure minimale.

Pas moins de deux utilisateurs sur trois (66,13 pour cent) accordent leur préférence à Chrome sur leur PC Windows ou ordinateur Mac. Même si le navigateur de Google a, selon l’analyste de marché StatCounter, perdu un demi pour cent de part de marché par rapport à il y a un an, son avance sur le peloton reste énorme. Sur base des chiffres les plus récents, Safari peut se targuer de posséder 11,87 pour cent des utilisateurs et laisse ainsi Edge (11 pour cent) tout juste derrière lui.

Changement de place

Suivent à plus grande distance Firefox (5,65 pour cent), Opera (3,09 pour cent) et – encore et toujours – Internet Explorer (0,55 pour cent).

Le fait qu’Apple et Microsoft aient le mois dernier changé de place, est potentiellement dû aux autres produits de ces géants technologiques. C’est ainsi que Microsoft Edge a reçu l’année passée un coup de pouce en raison de l’accueil positif du système d’exploitation Windows 11. Apple (comprenez Safari) semble, lui, avoir profité de la vente des ordinateurs Mac au quatrième trimestre de 2022: la moitié des appareils écoulés durant cette période l’ont été à des consommateurs qui ne possédaient précédemment pas de Mac, comme l’a déterminé le site web MacRumors. Or le navigateur Safari est préinstallé par défaut sur les nouveaux ordinateurs d’Apple.