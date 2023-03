Microsoft rend Outlook pour macOS entièrement gratuit

Le géant technologique Microsoft propose désormais son gestionnaire d’informations personnelles Outlook entièrement gratuitement aux utilisateurs Mac. Jusqu’à présent, un abonnement Microsoft 365 était nécessaire pour utiliser la version macOS du logiciel populaire.

Outlook combine un programme de messagerie électronique avec des fonctions calendrier étendues, et est considéré depuis longtemps comme le logiciel par défaut dans les environnements professionnels. Apple elle-même n’a pas vraiment d’alternative intégrée, ce qui fait que la décision de Microsoft de rendre Outlook gratuit pour les utilisateurs macOS est une grande nouvelle. Comme susmentionné, le logiciel n’était accessible que dans le cadre d’un abonnement Microsoft 365 aves des prix débutant à 69 euros par an (formule Personal).

Support du transfert

Outlook pour Mac – à télécharger via l’App Store – supporte pas mal de comptes e-mail allant d’IMAP, en passant par Outlook.com, jusqu’à Gmail et iCloud. En combinaison avec les fonctions d’agenda étendues, le programme représente aussi le compagnon idéal pour la version iOS d’Outlook, qui est du reste gratuite depuis assez longtemps déjà.

Selon Microsoft, la nouvelle version est optimalisée pour les récents processeurs Silicon d’Apple. Et contrairement à la version classique d’Outlook de Microsoft 365, celle issue de l’App Store supporte également la fonction widget de macOS et Handoff: cela permet à l’utilisateur de continuer de travailler dans Outlook sur son iPhone là où il en était resté sur le Mac, et vice versa.