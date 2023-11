Le logiciel belge Awingu devient Parallels Secure Workspace

Le logiciel Awingu racheté l’année dernière porte dorénavant une autre appellation. Son nouveau propriétaire Alludo l’adapte ainsi à sa gamme de logiciels professionnels.

Awingu avait été racheté juste avant l’été de 2022 par Corel, mieux connue notamment par CorelDRAW, Avid et le logiciel de virtualisation Parallels RAS. Walter Van Uytven, CEO d’Awingu, continuera de diriger l’entreprise, tout en étant nommé Senior Vice President Technology Sales du groupe canadien, qui s’était lui-même rebaptisé en Alludo en septembre 2022.

Le temps est venu à présent de renoncer à Awingu en tant que marque. L’espace de travail virtuel devient désormais Parallels Secure Workspace, ce qui n’étonnera personne au vu des autres marques telles que Parallels Desktop, Parallels RAS, Parallels Toolbox et Parallels Access.

Awingu a démarré en 2011 et se focalise sur l’accès aux applications virtuelles, desktops et applications SaaS, peu importe sur quelle plate-forme. L’entreprise entre ainsi souvent en concurrence avec Citrix. Alludo insiste sur le fait que le produit même reste inchangé. Les utilisateurs ne doivent rien faire, tout au plus se familiariser avec la nouvelle appellation.