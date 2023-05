La Linux Foundation Europe crée un nouveau conseil consultatif

La Linux Foundation Europe a créé un nouveau conseil consultatif. Ce dernier devrait jouer un rôle important dans la gestion de la communauté de la fondation, qui compte aujourd’hui une centaine d’organisations européennes.

Le conseil consultatif se compose de représentants de vingt organisations de l’Union européenne, de Grande-Bretagne et de quelques autres régions. Ses membres représentent diverses organisations, qui partagent une vision commune de la collaboration open source. De plus, trois observateurs sont nommés pour représenter les projets open source au sein du conseil consultatif.

‘D’une importance cruciale’

‘L’open source est en cette période non seulement crucial pour le succès des firmes technologiques, mais aussi pour les activités d’industries traditionnelles en cours de transformation numérique’, affirme Gabriele Columbro, general manager de la Linux Foundation Europe. Il se dit en outre ‘ravi’ que le conseil consultatif comprenne une aussi ‘large représentation avec des personnes de différents secteurs, d’entreprises de toutes tailles et de plus de dix pays européens’.

En collaboration avec Dutch IT Channel.