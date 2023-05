Gmail reçoit aussi une coche bleue

Les coches de vérification ont comme but de distinguer plus facilement les courriels issus de véritables comptes d’entreprise des faux mails de spam.

La coche de vérification n’est donc attribuée dans un premier temps qu’aux grandes organisations. Cela fait partie d’une tentative plus large de Gmail de s’opposer au spam et aux faux comptes. La coche fut introduite en 2021 sous l’appellation Brand Indicator for Message Identification (BIMI). Grâce à cette fonction, les entreprises peuvent notamment afficher leur logo sous forme d’avatar dans leurs courriels. Les conditions pour ce faire consistent à ce que les entreprises aient paramétré une puissante authentification et vérifié le logo de leur marque.

Google lance à présent BIMI avec une coche de vérification bleue, afin d’aider les utilisateurs à identifier les expéditeurs légitimes de courriels, selon l’entreprise dans un communiqué posté sur son blog. La fonction devrait être disponible fin de cette semaine.

En collaboration avec Dutch IT Channel.