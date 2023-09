Dennis Austin, co-responsable de PowerPoint, est décédé

Austin fut le développeur principal du logiciel de présentation de 1985 à 1996. Il est mort à 76 ans.

Dennis Austin est l’un des co-auteurs de PowerPoint tel qu’on le connaît aujourd’hui, conjointement avec Robert Gaskins. Austin travailla comme développeur de logiciels pour l’entreprise Foretought and co, où il aida à façonner le logiciel de présentation dans les années quatre-vingts. PowerPoint fut lancé sur le marché en 1987 et quelques mois plus tard, Microsoft racheta l’entreprise à l’origine de ce projet.

Jusqu’en 1996, Austin demeura à bord en qualité de développeur principal de PowerPoint, après quoi il prit sa retraite. Selon Gaskins, Austin fut à l’origine ‘d’au moins la moitié des idées conceptrices importantes’ de PowerPoint, comme il l’a écrit dans son livre Sweating Bullets: Notes about Inventing PowerPoint.

Dennis Austin est décédé début septembre dans sa maison de Los Altos en Californie, comme le signale The Washington Post. Il était âgé de 76 ans et souffrait d’un cancer pulmonaire.