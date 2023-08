Décès du co-fondateur d’Adobe, John Warnock

Dr. John Warnock, le co-fondateur de l’éditeur de logiciels Adobe, est décédé à l’âge de 82 ans. L’entreprise qu’il avait créée en 1982, est très bien connue des professionnels de la photographie, du cinéma et du secteur graphique entre autres.

Avec la mort de l’informaticien Dr. John Warnock, ce sont les deux créateurs d’Adobe qui nous ont quittés, puisque l’autre co-fondateur, Charles Geschke, est décédé il y a deux ans. En 1982, les deux avaient fondé Adobe Systems dans le garage de Warnock à Palo Alto.

Aujourd’hui basée à Mountain View, en Californie, l’entreprise réalise un chiffre d’affaires annuel de 17,6 milliards de dollars (16,2 milliards d’euros) grâce à des produits à succès tels que Photoshop, Premiere, Indesign et Dreamweaver. En plus de ces logiciels de productivité principalement destinés aux industries créatives, Adobe est également la société qui a fait de .pdf une norme mondialement connue.

Resté administrateur

Dr. John Warnock est resté CEO d’Adobe jusqu’en 2000. Conjointement avec Geschke, il est demeuré co-président du conseil d’administration de l’entreprise jusqu’en 2017 et était encore et toujours administrateur à sa mort le week-end dernier. Dans un communiqué, Adobe n’a pas mentionné la cause de décès. Il laisse son épouse Marva Warnock, une graphiste qui créa le célèbre logo Adobe au début des années 80, et trois enfants.

‘Incroyable compréhension’

L’actuel CEO d’Adobe, Shantanu Narayen, a eu ces mots dans un courriel adressé aux plus de 29.000 employés de la firme: ‘Le génie et les innovations technologiques de John ont changé le monde. (…) Il avait une compréhension incroyable des technologies plaisant aux clients et créant de la valeur commerciale.’