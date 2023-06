Cisco opte pour la simplicité et l’IA

Lors de sa conférence, Cisco révèle une nouvelle approche pour ses produits et services. Parallèlement, le spécialiste des réseaux se tourne aussi vers l’IA en vue d’améliorer ses produits.

De manière générale, Cisco veut miser sur le simplification. L’entreprise entend attirer les clients vers les plates-formes et les nuages et aspire à simplifier sa gamme de produits. C’est ainsi que Cisco Networking Cloud entend choisir une expérience de plate-forme unique pour tous les domaines réseautiques, où le réseau sera gérable de manière proactive, avec moins de silos et moins de travail pour les personnes en charge de cette gestion.

A propos de Cisco Security, l’entreprise annonce Cisco Secure Access, une gamme SSE (Security Service Edge). Voilà qui promet un accès transparent depuis n’importe quel emplacement avec n’importe quel appareil, via n’importe quelle application par le biais d’une plate-forme unique.

L’entreprise annonce également une disponibilité générale de Full-Stack Observability (FSO). Il s’agit là d’une plate-forme de développement d’un écosystème d’applications dans une architecture ouverte et extensible, selon Cisco. Dans le même temps, il y aura une intégration mutuelle entre AppDynamics et ThousandEyes.

IA

Comme chaque firme technologique, Cisco n’échappe pas non plus à la vogue IA. En matière d’intelligence artificielle, elle annonce qu’elle va utiliser l’IA générative WebEx pour résumer les communications en vue de gagner du temps. Et dans Cisco Security Cloud, l’IA sera utilisée pour rendre la gestion des politiques à suivre moins complexe.

Indépendamment de l’IA, mais dans le prolongement de WebEx, Cisco annonce aussi le Room Bar Pro, une vaste barre vidéo à écran tactile et équipée de processeurs Nvidia. A en croire l’entreprise, il s’agit là d’un très puissant outil vidéo à caméra à large objectif, en vue de permettre un rapprochement de toute une salle de réunion.