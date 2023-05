Slack doté d’un robot IA

Salesforce va incorporer un chatbot IA génératif dans son service de messagerie, qui portera l’appellation originale Slack GPT. Le robot servira entre autres à générer des résumés et des notes.

Le producteur CRM Salesforce annonce Slack GPT, une IA générative qui sera incorporée dans Slack. Pour les clients de Salesforce, le robot sera lié aux données de ses produits, tels Customer 360 et Data Cloud. L’objectif semble être que les collaborateurs disposant de l’outil puissent solliciter des notions provenant de logiciels CRM et ce, directement à partir de leur canal de clavardage (chat). Dans ce but, Slack GPT collaborera avec Einstein GPT, l’assistant intelligent annoncé précédemment déjà pour les produits CRM de Salesforce.

En plus d’un assistant de clavardage pour les données des clients, Slack GPT devrait également apporter quelques fonctionnalités génératives, comme la synthèse de conversations effectuées sur Slack (ou réalisées en cours de déplacement). L’utilisateur pourrait alors d’un clic de souris faire usage d’une version abrégée. L’assistant apportera aussi son aide lors de la rédaction de messages, selon Salesforce dans un communiqué de presse, et devrait pouvoir automatiser certains flux de travail sans codage supplémentaire. Les entreprises utilisant le chatbot pourront en outre l’adapter à leurs propres besoins et choisir par exemple le modèle linguistique voulu.

Ce n’est pas rien, et Salesforce ne révèle pas quand la plupart des utilisateurs de Slack bénéficieront de ces fonctionnalités. Slack GPT se trouve actuellement en phase bêta. Se pose en outre la question de savoir comment tout cela fonctionnera si vous, comme de nombreuses organisations, utilisez Slack, sans être client des autres produits de la gamme de Salesforce. L’objectif semble être d’automatiser certaines choses et de les rendre plus efficientes, tout en laissant la technologie proprement dite quelque peu en retrait. Salesforce avait promis plus tôt cette année déjà quelque chose de similaire avec Einstein GPT, une série plus large d’assistants IA génératifs que l’entreprise est en train d’intégrer à ses produits CRM.