Proximus fusionne Davinsi Labs et Umbrio

Proximus va désormais regrouper ses filiales anversoise et néerlandaise. Les marques seront conservées, mais conjointement, elles veulent être actives au Benelux avec une gamme plus large.

Umbrio est d’origine une entreprise néerlandaise, qui fut rachetée en 2018 par Proximus dans le but d’étoffer sa gamme IT professionnelle. Son siège se situe à Rijswijk, et l’entreprise se focalise sur le monitoring. Un an plus tôt, en 2017 donc, Proximus avait déjà repris l’entreprise de sécurité anversoise Davinsi Labs.

Désormais, les deux firmes seront conjointement actives sur le marché, sous l’égide de Proximus. La firme fusionnée sera dirigée par Bram Fabeck, alors qu’Erik Witte en sera le Chief Vision Officer. L’ambition est de se concentrer sur la Digital Service Intelligence au Benelux.

Cela revient notamment à traiter les données de manière sûre et fiable, à assurer un fonctionnement optimal des services numériques, des technologies et des applications, afin de puiser des notions des données de ces services. La firme fusionnée occupera plus de cent personnes.

Ce n’est pas la première fois que des filiales fusionnent. En 2019 déjà, Proximus avait regroupé plusieurs filiales sous l’appellation ‘Proximus Accelerators’ et comprenant à l’époque Be-Mobile, ClearMedia, Codit, Davinsi Labs, Unbrace et Umbrio, même s’il ne s’agissait dans ce cas pas d’une fusion, mais cela résultait de l’ambition d’approcher ensemble la clientèle. Les appellations Umbrio et Davinsi Labs seront conservées. L’intégration des deux entreprises devrait être entérinée ultérieurement cette année.