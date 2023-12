Nomeo gérera quatre années durant les noms de domaine des services publics

La firme gantoise Nomeo a décroché le contrat gouvernemental de Belnet pour la gestion des noms de domaine des établissements d’enseignement supérieur, des centres de recherche et des services gouvernementaux. L’accord a une valeur de quelque 200.000 euros.

Nomeo et Belnet collaborent depuis 2016 déjà pour l’enregistrement et la gestion de noms de domaine. Au cours des quatre prochaines années, l’entreprise gantoise continuera à s’occuper de quelque neuf mille noms de domaine avec plus d’une centaine d’extensions (.com, .be, .org, etc.) des clients de Belnet, le partenaire IT de l’enseignement supérieur, des institutions de recherche et des services gouvernementaux de notre pays.

Certifié ICANN

Voici les noms de quelques organisations bien connues, dont les noms de domaine sont gérés par Nomeo: VRT, Sciensano, Katholieke Hogeschool Vives, Province de Flandre orientale, Universiteit Antwerpen, Infrabel et imec. Belnet utilise les services de marque privée de Nomeo. De manière sous-jacente, l’automatisation pour la communication se passe avec le registry, le contrôle des serveurs de noms et la configuration des services via le logiciel de Nomeo.

‘Pour certains noms de domaine, nous collaborons directement avec DNS Belgium et EURid, mais lorsque cela n’est pas possible, nous pouvons toujours faire appel à Nomeo’, explique Bruno Goossens, System Administrator chez Belnet. Nomeo compte aujourd’hui plus de huit mille clients et gère plus de 44.000 noms de domaine. Depuis 2023, Nomeo, en tant que troisième acteur en Belgique, est officiellement certifié ICANN.