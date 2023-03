Microsoft Insider introduit un nouveau canal Canary pour les avant-premières

Désormais, Microsoft signalera ses adaptations expérimentales d’abord dans ce qu’elle appelle un ‘Canary Channel’. C’est là que les utilisateurs du programme Insider pourront les tester.

Le géant technologique a adapté son système bêta en y prévoyant un canal supplémentaire. Les nouvelles fonctions plus expérimentales transiteront dorénavant par le canal Canary, alors que les ajustements quelque peu plus stables aboutiront dans le canal Dev peaufiné. Rien ne change par contre au niveau des canaux Beta et Release Preview existants.

Windows Insider

Les canaux de Windows Insider sont utilisés depuis des années déjà pour tester publiquement d’importantes adaptations au système d’exploitation. De cette manière, toute une série de bugs ont déjà pu être éradiqués, et les administrateurs peuvent par exemple tester l’impact des ajustements sur leur système d’entreprise. Les plus expérimentales de ces adaptations seront à présent transférées vers le nouveau canal Canary. Il est par exemple question ici de changements au noyau et aux API. A en croire les rumeurs, le nouveau canal devrait aussi un préliminaire à Windows 12, une nouvelle version du système d’exploitation que Microsoft lorgne depuis quelque temps déjà.

Comme il s’agit de versions instables se trouvant à un stade très précoce, Microsoft prévient qu’elles peuvent causer des problèmes. Quoi qu’il en soit, le but n’est pas d’installer ces versions sur autre chose qu’un PC de test.