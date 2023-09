L’IA est la priorité absolue pour les décideurs IT belges

Dans son rapport annuel Priorities Compass, l’association de CIO Beltug a vu émerger une tendance importante au cours de l’année écoulée: depuis l’essor rapide de ChatGPT, l’intelligence artificielle est devenue la priorité absolue de tous ceux qui prennent des décisions IT au sein des organisations. La cybersécurité est un solide numéro deux, et le conseil d’administration doit se concentrer davantage sur la stratégie numérique.

Le Priorities Compass de Beltug, une association de 2.200 Chief Information Officers (CIO) belges et leaders de la technologie numérique, est un indicateur important de la stratégie numérique des grandes entreprises, instituts de la connaissance et institutions publiques belges. Parmi une liste de 50 priorités, l’intelligence artificielle est apparue comme le principal point d’action. En particulier, l’intégration de l’intelligence artificielle dans l’environnement IT et la sensibilisation à l’utilisation acceptable de l’IA générative sont des objectifs ciblés par les CIO au cours de l’année à venir.

Les données encore plus importantes

Voilà qui renforce également une autre priorité de longue date: la politique des entreprises en matière de données. Maintenant que des outils d’IA sont sur le marché pour passer rapidement au crible ces données, il devient plus crucial que jamais de veiller à ce que ces données soient de haute qualité, soigneusement gérées, hébergées dans une architecture bien pensée et disposent d’une infrastructure efficace et sûre.

‘Les données deviennent un élément important dans la lutte concurrentielle internationale entre les entreprises. Elles détermineront qui sortira vainqueur de la vague de numérisation’, déclare Danielle Jacobs, CEO de Beltug. ‘Il est par conséquent nécessaire de disposer de règles claires, équitables et orientées vers la pratique concernant l’accès aux données et leur utilisation au sein du marché européen. Nous attendons donc avec impatience la législation de la Commission européenne sur les données et l’IA.’

La cybersécurité

Une solide stratégie de sécurité IT, le point-clé de l’année dernière, reste également une priorité absolue. Les CIO signalent vouloir une vision et une orientation claires et souhaiter impliquer tous les employés: l’user awareness (la sensibilisation des utilisateurs) aux cybermenaces continue de figurer en bonne place sur la liste des priorités. ‘L’approche d’un cyber-incident fait désormais partie du top 10’, déclare Ann Guinée, responsable de la communication chez Beltug. ‘La moitié des entreprises belges n’ont toujours pas de plan d’action au cas où un tel incident se produirait.’

La numérisation à l’agenda

En outre, les personnes interrogées dans le cadre de l’étude Beltug estiment que le conseil d’administration doit jouer un rôle plus important dans la stratégie numérique des entreprises. Il est non seulement nécessaire de respecter la législation, par exemple en matière de confidentialité et de données, mais le rapport ESG (Environnemental, Social and corporate Gouvernance) présente également de nombreuses similitudes avec la numérisation. Outre la stratégie, le conseil d’administration est également responsable de la gestion des risques dans une organisation, selon Beltug: des sujets tels que l’utilisation acceptable de l’IA et les choix stratégiques en matière de cybersécurité doivent figurer davantage à l’ordre du jour de cet organe décisionnel suprême au sein d’une organisation.

Les services cloud

Un dernier point qui ressort en tête de l’enquête Beltug est la dépendance à l’égard d’un nombre limité d’acteurs du cloud, tels que Microsoft Azure et Amazon Web Services, pour l’architecture et les services IT. Cela entraîne un risque d’enfermement propriétaire (vendor lock-in): à savoir que les entreprises dont le département IT est devenu tellement dépendant des services cloud d’un seul fournisseur qu’il devient difficile d’en changer. Une législation s’avère également nécessaire en la matière, selon Beltug.