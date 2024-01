La machine à rachats de Visma tourne à plein régime: l’entreprise déjà valorisée à 19 milliards d’euros

Au quatrième trimestre, l’éditeur de logiciels a déjà enregistré une croissance de 17 pour cent de son chiffre d’affaires en comparaison avec le quatrième trimestre de 2022.

Durant les trois derniers mois de 2023, Visma a réalisé un chiffre d’affaires de 651 millions d’euros, ce qui représente une hausse de 17 pour cent par rapport à la période correspondante de 2022. L’éditeur norvégien de logiciels, dont le CEO est Merete Hverven, attribue cette progression à une combinaison de ventes en croissance à des clients tant existants que nouveaux, mais aussi à des fusions et à des rachats. Dans une précédente interview accordée à Data News, Hverven avait déjà signalé ne pas vouloir que son entreprise soit considérée simplement comme une machine à rachats, mais force est de constater que cette machine tourne bien.

Au quatrième trimestre de 2023, Visma a en effet effectué en tout sept rachats. Au Danemark, elle a fait son entrée sur le marché de la technologie juridique grâce au rachat d’iVision. En Norvège, la gamme des outils de rapportage ESG a été étendue suite à un investissement dans Duck. Et chez nous, Visma a entériné aussi la reprise de Silverfin, un fournisseur belge de logiciels cloud pour comptables.

‘Visma demeure un propriétaire attractif et un partenaire de croissance pour les entreprises de software, surtout en période de plus grande incertitude économique, telle que nous la connaissons aujourd’hui. Je m’attends à ce que nous progressions sensiblement aussi en 2024 par le biais de rachats’, explique Hverven dans un communiqué de presse consacré aux résultats de son entreprise. Au quatrième trimestre, Visma a du reste aussi augmenté le nombre de ses actionnaires en recourant à une vente secondaire d’actions. Quelque vingt nouveaux investisseurs ont injecté conjointement plus d’un milliard d’euros supplémentaires, tandis que l’actionnaire principal Hg a encore investi 3 milliards d’euros. Ces transactions valorisent à présent déjà l’entreprise au montant astronomique de 19 milliards d’euros.