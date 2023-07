IDC: ‘La consommation de données face à un changement important à cause de l’IA et des règles de gouvernance’

Les évolutions économiques actuelles auront un impact limité sur les marchés européens des données massives (‘big data’) et des logiciels d’analytique, prévoit IDC. L’analyste de marché s’attend cependant à ce que l’IA générative et l’Environmental, Social & Governance (ESG) modifient solidement la consommation des données au cours des années à venir.

Tant la guerre persistante entre la Russie et l’Ukraine que l’inflation en Europe n’exercent qu’une faible influence sur les marchés ‘big data’ et d’analyse en Europe Occidentale, selon IDC. Durant le second semestre de 2022, ces marchés ont enregistré une croissance de 18,7% par rapport aux 21,5% de progression durant la première moitié de l’année. Le ralentissement de la croissance est plus important en Europe Centrale et Orientale avec une augmentation de 0,5% seulement sur une base annuelle.

IDC s’attend toutefois à une amélioration des perspectives européennes avec à la clé une croissance de 14% en 2023 et une tendance à la hausse dans les années à venir. La progression effrénée de l’analyse des données et des solutions IA devrait à son tour stimuler la demande en outils et en plates-formes de business intelligence et d’analyse.

‘L’IA générative est un important moteur de croissance’

‘L’un des principaux moteurs de croissance sera l’émergence de l’IA générative’, déclare Veronika Paal, senior research analyst chez IDC European Software Data & Analytics. ‘Tous les plus grands acteurs sur ce marché ont déjà annoncé vouloir ajouter diverses solutions d’IA générative à leurs portefeuilles ‘big data’ et d’analyse, dont AWS Sagemaker, Salesforce Einstein, Azure Open AI Service et Oracle Data Safe.’

L’IA générative ne constitue cependant qu’un des facteurs influençant le marché, selon IDC. Matija Misic, research analyst chez IDC European Software Data & Analytics: ‘Les fournisseurs recherchent toujours plus des façons d’améliorer leurs processus d’analyse des données, surtout en matière d’Environnement, de Social & de Gouvernance (ESG). C’est là même que la réglementation européenne changeante et les normes à venir en matière de rapports sur le développement durable, telles ESRS, inciteront les entreprises à améliorer leurs performances.’

En collaboration avec Dutch IT Channel.