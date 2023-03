Enquête: 83% des CIO devront faire plus avec moins cette année

Pas moins de 93% des CIO s’attendent à disposer en 2023 d’un budget IT supérieur. Il n’empêche que 83% d’entre eux ressentent la pression de devoir dépenser leur budget aussi effectivement que possible. L’objectif principal est d’endiguer les coûts liés au nuage et de réduire la quantité croissante de surconsommation. Voilà ce qui ressort de l’enquête ‘CIO Pulse: 2023 budgets & priorities’ de SoftwareOne.

Le fournisseur de logiciels et de solutions dans le nuage a interrogé en tout six cents CIO et décideurs IT en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis à propos du degré d’influence de l’économie actuelle sur leurs priorités. 72% des CIO interrogés ont admis qu’à cause des coûts supplémentaires, ils accusaient du retard au niveau de leur transformation numérique. ‘C’est préoccupant dans la mesure où on attend de 92% de l’ensemble des CIO qu’ils déploient des initiatives de transformation numérique. La direction veut qu’elles servent de générateurs de chiffre d’affaires cette année’, selon les chercheurs de SoftwareOne.

‘Passage précipité au nuage’

Parmi les répondants, 38% déclarent que la prolifération de la surconsommation est due au passage précipité au nuage durant la crise du coronavirus. C’est ainsi que 31% n’ont pas réussi à optimiser leurs charges de travail en prélude au processus de migration. 38 autres pour-cent signalent que leur organisation a mal calculé les coûts de la configuration d’environnements cloud, ce qui entraîna d’importants dépassements budgétaires.

Nombre d’organisations disposent également encore de divers systèmes IT hérités sur site, selon l’enquête. Plus de la moitié (51%) de tous les CIO déclarent que la complexité de ces solutions IT fait partie de leurs trois plus grands défis.

Davantage de transparence

‘Les entreprises sont aux prises avec une situation économique incertaine, ce qui complique énormément la planification d’importantes transformations IT’, affirme Daniel Perrier, director services & innovation chez SoftwareOne. ‘En même temps, les organisations doivent migrer vers le nuage et moderniser leurs applications héritées, afin de pouvoir rester compétitives’. Perrier fait observer qu’il existe un fort besoin d’une combinaison d’innovation et d’optimalisation: ‘Nos clients sont demandeurs d’initiatives de transformation progressive plutôt que de projets de migration à grande échelle, malaisés à approuver, lorsque les budgets sont sous pression.’

Cela se reflète dans les résultats de l’enquête. 45% de l’ensemble des CIO répondent en effet que davantage de transparence et de contrôle sur les coûts les aiderait à tirer plus de valeur de leurs investissements dans le nuage. Cela leur donnerait aussi plus de soutien de la part de la direction. Pour y arriver, 80% d’entre eux envisagent d’accroître leurs investissements dans FinOps. Quelque 39% déclarent vouloir utiliser des outils résidents dans le nuage pour réduire les frais de licence.

Malgré la pression sur leur budget, 82% des répondants veulent dépenser plus dans la modernisation des applications. De plus, la cybersécurité demeure une importante priorité: 92% souhaitent augmenter leurs investissements dans ce domaine.