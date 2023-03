Oracle sort Java 20 offrant des ‘milliers d’améliorations’

Oracle a annoncé une nouvelle version de Java, l’un des langages de programmation et plates-formes de développement les plus utilisés au monde. Selon le développeur, Java 20 (Oracle JDK 20) offre des ‘milliers d’améliorations’ en matière de performances, de stabilité et de sécurité.

Les toutes nouvelles fonctionnalités de Java 20 seront prochainement présentées lors de l’événement Oracle DevLive Level Up qui sera organisé du 20 au 23 mars à Redwood Shores (Etats-Unis) et qui pourra être également suivi en ligne.

Le tout nouveau Java Development Kit (JDK) comprend des mises à jour et des améliorations par le biais de sept JDK Enhancement Proposals (JEP), comme on les appelle. La plupart de ces mises à jour sont des suivis qui améliorent des fonctionnalités introduites dans des versions précédentes.

Amber, Panama et Loom

De plus, JDK 20 offre notamment des améliorations linguistiques tirées du projet OpenJDK Amber (modèles d’enregistrement et correspondance de gabarits pour switch), mais aussi des améliorations issues du projet OpenJDK Panama (connexion de la Java Virtual Machine), ainsi que des fonctions provenant du projet Loom (valeurs ‘thread-scoped’, threads virtuels et simultanéité structurée). Voilà qui devrait veiller à ce que l’écriture, la maintenance et l’observation d’applications exécutées simultanément à haut débit soient mieux rationalisées.

‘Java aide les développeurs depuis plus de 25 ans déjà à concevoir et à élaborer la prochaine génération d’applications robustes, évolutives et sûres’, affirme Georges Saab, Senior Vice President of Development (Java Platform) et président de l’OpenJDK Governing Board chez Oracle. ‘Les nouvelles améliorations innovantes dans Java 20 sont le reflet de la vision et des efforts uniques fournis au fil des ans par la communauté Java au niveau mondial.’

Oracle sort tous les six mois de nouvelles fonctions Java, selon un calendrier de publication fixe.