Colt et Eurofiber annoncent un partenariat stratégique

Colt Technology Services et Eurofiber ont conclu un nouveau partenariat stratégique. L’objectif est d’étendre la portée mondiale de Colt grâce à l’infrastructure d’Eurofiber, sur base d’une solution appelée Hybrid On Net. Le partenariat ajoutera de nouveaux réseaux métropolitains de Colt à Bordeaux, Lille et Toulouse et étendra davantage le réseau existant en Belgique et aux Pays-Bas.

Avec la solution Hybrid On Net de Colt, les clients professionnels pourront bénéficier des avantages de leur propre connexion à fibre optique (dédiée) sans avoir à investir dans une infrastructure coûteuse et complexe. La solution permettra à Colt d’étendre son réseau de fibre optique au moyen de la fibre noire passive provenant de fournisseurs métropolitains. Le réseau Eurofiber, au maillage fin, offrira ensuite aux entreprises un accès à des services de réseau sécurisés.

Le nouveau partenariat constitue la prochaine étape dans la formalisation et l’expansion de la relation entre Colt et Eurofiber, qui a débuté en 2010. ‘Notre collaboration avec Eurofiber en France renforcera notre capacité à fournir des connexions exceptionnelles via notre Colt IQ Network’, déclare Keri Gilder, CEO de Colt Technology Services. Alex Goldblum, CEO d’Eurofiber, se réjouit lui aussi de cette collaboration: ‘Cela renforcera notre capacité commune à accompagner nos clients avec la flexibilité dont ils ont besoin pour prospérer dans l’économie numérique actuelle.’