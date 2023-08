Spectra se spécialise dans le stockage à long terme: ‘Tôt ou tard, tout se termine sur bande’

Nombre d’organisations sont légalement obligées de conserver d’importants volumes de données pendant longtemps. Dans le nuage public, les coûts augmentent cependant vite. Au bout de quarante ans, Spectra Logic voit également le marché des bandes magnétiques croître sans cesse.

Data News a rencontré Nathan Thompson, fondateur et CEO de Spectra Logic, au siège central de son entreprise à Boulder, dans l’état américain du Colorado. Il y a en effet reçu une délégation de journalistes IT européens dans le cadre de la cinquantième édition de l’IT Press Tour.

Thompson a fondé Spectra Logic il y a quarante ans et est resté jusqu’à présent le propriétaire de l’entreprise. Spectra s’est surtout fait connaître par ses librairies de sauvegarde (tape libraries). Ces dernières décennies, l’entreprise a réalisé plus de dix mille installations dans quatre-vingts pays. Et même si le stockage ou l’archivage sur bandes magnétiques peut aujourd’hui paraître peu spectaculaire, il n’en reste pas moins que dans le hall d’entrée de Spectra, on peut découvrir 142 petits panneaux avec autant de brevets enregistrés. En d’autres mots, l’innovation y occupe une place centrale.

Des coûts préoccupants

‘Sept entreprises sur dix se préoccupent des coûts croissants du stockage’, déclare Nathan Thompson. Et tout semble indiquer que ces soucis ne sont pas prêts de disparaître. Ces deux dernières années, le volume de données dans les entreprises a augmenté de 42% en moyenne. Huit départements IT sur dix éprouvent des difficultés à organiser la gestion des données de manière efficiente.

Spectra voit aussi du changement dans la localisation des données: ‘Quasiment 95% des nouvelles charges de travail se feront dans le nuage d’ici 2025. 85% des entreprises accorderont d’ici là la priorité au cloud.’ Mais l’observation la plus importante est que cette évolution aboutira à un paysage hétérogène. Thompson: ‘Les entreprises combineront le sur-site à plusieurs nuages.’

Copie sur site

Spectra espère tirer parti de la nécessité du stockage à long terme. Le secteur médical, les groupes de recherche des universités, les acteurs IT en vue, les entreprises de médias: tous et toutes doivent conserver d’importants volumes de données – c’est souvent une obligation légale – durant une longue période. La bande magnétique demeure dans ce cas un support idéal. ‘Il va de soi qu’il est également possible de stocker ces données chez Amazon’, précise Thompson. ‘Mais nous sommes plus rapides et plus consistants au niveau de nos tarifs.’

Le stockage dans le nuage public peut s’avérer relativement bon marché, mais les coûts peuvent nettement grimper, lorsqu’il est question d’y solliciter des données. ‘Dès que vous demandez des données qui sont stockées à long terme chez Amazon, vous perdez aussitôt votre avantage tarifaire initial.’ Cela explique pourquoi les entreprises choisissent toujours plus souvent de conserver sur site aussi une copie de leurs données. ‘Tel est le conseil que nous prodiguons’, ajoute Thompson. ‘Car il y a effectivement des entreprises qui ne demanderaient pas mieux que de rapatrier leurs données du nuage, mais qui ne peuvent tout simplement pas se le permettre.’

Infrastructure centrale

L’important dans ce cas est que le stockage sur site soit bien réfléchi. Thompson: ‘Dans les universités, on voit souvent de vastes projets de recherche allant de pair avec d’importants volumes de données. Mais tout aussi bien des facultés qui achètent séparément des systèmes de stockage, sans qu’il y ait une approche centralisée et coordonnée par le département IT.’ Les conséquences sont faciles à deviner. ‘Elles stockent leurs données plus d’une fois. Un environnement de stockage est trop grand, et l’autre trop petit. Certains chercheurs disposent d’un disque USB personnel au bureau, alors que d’autres placent leurs données dans le nuage.’

Dans de tels cas, Spectra plaide pour la mise en œuvre d’une infrastructure de stockage centrale dans le cadre d’une collaboration étroite entre le métier et l’IT. Thompson: ‘Cela garantit un stockage consolidé avec la réutilisation des données comme point de départ. Le résultat est une solution qui se comporte comme une grande clé USB pour le métier.’

Solution moderne sur bande

Les ventes de Spectra se passent via des revendeurs dans la grande majorité des cas. Pour la réalisation de grandes installations, l’entreprise collabore aussi avec des fournisseurs de logiciels de gestion des données, comme Arcitecta ou Versity.

Dans la perspective de Spectra, toutes les données aboutissent tôt ou tard sur bande. Dans le secteur des médias notamment, il semble y avoir une forte demande de solutions modernes sur bande. La BBC et la NBC américaine ont recours à Spectra pour conserver leurs données sur bande et en Belgique, Swift est client de Spectra.