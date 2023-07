Le spécialiste du stockage Nyriad: ‘L’infrastructure n’est plus le goulot d’étranglement’

Rapatrier, traiter et restocker de volumineux fichiers multimédias: dans un environnement de stockage classique, cela nécessite souvent énormément de temps. Qu’à cela ne tienne, Nyriad a imaginé une solution permettant de traiter en ligne ce type de fichiers avec, à la clé, un énorme gain de temps.

Les racines de Nyriad se trouvent en Nouvelle-Zélande. L’entreprise a été créée pour développer une solution basée GPU pour le Square Kilometer Array (SKA), le plus grand télescope radio au monde. ‘Le SKA devait relever un défi extrême sur le plan des données’, déclare Derek Dicker, CEO de Nyriad. ‘Nous avons donc mis au point pour lui une architecture entièrement complète sur base du GPU.’ Le département R&D de Nyriad est resté en Nouvelle-Zélande, mais le siège central de l’entreprise se situe aujourd’hui aux Etats-Unis, où Data News s’est rendu.

L’architecture de Nyriad – qui combine CPU et GPU – parut bien convenir aussi dans d’autres industries. C’est ainsi que les médias et le divertissement font partie d’un plus important groupe-cible de l’entreprise, entre autres dans le cadre du rendu vidéo et de la postproduction, mais aussi du back-up et de l’archivage. ‘Il est généralement question de volumineux fichiers multimédias avec des charges de travail simultanées, où le temps d’arrêt et de piètres performances génèrent réellement des problèmes’, explique Dicker.

‘Le fonctionnement fluide du stockage est essentiel. Lorsque dans la production d’un film, la caméra transfère des images 8K directement vers le stockage, il ne peut absolument pas y avoir de ratés, sous peine de devoir recommencer la scène, ce qui s’avère fastidieux et coûteux.’ De même, lorsque quelqu’un rapatrie des images pendant la postproduction pour les visionner, la fluidité doit être au rendez-vous.

Performances

Le problème du stockage sur site classique, c’est que les entreprises se voient contraintes de conclure des compromis, affirme Dicker. ‘Souvent les performances sont imprévisibles, surtout dans le cas de charges de travail multi-client simultanées. C’est l’architecture elle-même qui est à la base de l’inefficience.’ Si vous voulez faire évoluer une plate-forme existante, vous avez besoin d’une vaste cache coûteuse pour relever les défis posés par les disques de données (RAID). Et vous devez renforcer le réseau pour pouvoir travailler aisément avec les partitions de données (RAIN) réparties tout au long du système. ‘Mais avant tout, il y a trop peu de résilience. Dès que le deuxième drive – qui sert de réserve pour le premier – connaît un problème, vous avez déjà des pertes de données.’ Si vous tentez malgré tout d’y remédier – cache plus grande, réseau renforcé, davantage de drives –, vous en arrivez à une solution extrêmement complexe et onéreuse.

La réponse de Nyriad – avec son système de stockage UltraIO – consiste surtout à proposer des performances prévisibles via un système défini par logiciel tournant sur GPU. ‘On y parvient en mettant à disposition toute la capacité et les performances pour l’ensemble des serveurs’, déclare Brian Cook, director Systems Engineering. ‘Même si vous perdez de nombreux drives – jusqu’à dix ou vingt –, vous conservez néanmoins 95% des performances optimales.’ Cela offre aussi un avantage pratique. Cook: ‘Dans le système, il est possible de remplacer un drive en panne quand vous le souhaitez. Vous ne devez donc plus vous rendre en toute hâte au centre de données en plein milieu de la nuit, parce qu’un drive a rendu l’âme.’

CGI

Brian Cook cite l’exemple de Digital Image, une agence publicitaire américaine qui réalise des publicités vidéo notamment. Le secteur utilise de plus en plus CGI (images générées numériquement). Cela engendre des fichiers multimédias extrêmement lourds. ‘Avant, nous devions prendre une copie en résolution inférieure, simplement parce qu’il n’était pas possible de travailler avec ce genre de fichiers. C’est avec cette copie que se faisaient le montage et le traitement. Les fichiers avaient un tel volume que leur copiage, leur traitement, puis leur restockage duraient plus de deux journées.’ Or les clients veulent que leur publicité soit très vite sur antenne, souvent une semaine suivant la commande. Il est alors désagréable de perdre deux jours, parce que le stockage ne peut pas suivre.

Nyriad résout ce problème en travaillant en ligne, à savoir directement sur les données originales. ‘Cela se traduit par un énorme gain de temps. En outre, la qualité initiale de l’image est conservée.’ Au lieu de travailler avec trois systèmes de stockage – un pour la postproduction, un pour le rendu et le troisième pour le stockage –, Digital Image effectue le tout dans UltraIO. ‘L’infrastructure de stockage n’est plus le goulot d’étranglement’, affirme Cook. ‘La gestion est simplifiée, et la consommation en courant est réduite.’ UltraIO offre en outre une configuration compacte. Un système d’une capacité de 3,6 Po prend place dans une armoire de seize unités.