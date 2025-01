Ralentissement de la croissance de la division cloud chez Microsoft

Microsoft a vu la croissance de sa division cloud ralentir au cours des trois derniers mois de 2024. Cela s’apparente à un revers pour le groupe américain de technologies et de logiciels qui a investi des milliards dans le domaine de l’intelligence artificielle.

Ce dernier trimestre, les revenus de la branche de ‘cloud computing’ Azure ont été de 31 pour cent plus élevés qu’au cours de la même période un an plus tôt. Durant le trimestre précédent, la croissance était cependant encore de 34 pour cent. Les analystes s’attendaient généralement à une progression plus forte. Mercredi, lors des échanges intervenus ‘après l’horaire normal’ de Wall Street, l’action de Microsoft a chuté de manière significative.

Le chiffre d’affaires total de Microsoft a augmenté de 12 pour cent à 69,6 milliards de dollars ces derniers mois. En fin de compte, il lui restait 24,1 milliards de dollars. C’est 10 pour cent de plus qu’il y a un an.

Leader

Microsoft est considérée comme le leader dans la commercialisation de produits d’IA grâce à son étroite collaboration avec le créateur de ChatGPT, OpenAI. Au cours de l’année écoulée, Microsoft a lancé une masse d’assistants d’IA sous l’appellation Copilot, mais les efforts visant à monétiser ces produits prennent plus de temps que ne le souhaiteraient certains investisseurs.

Le CEO Satya Nadella est néanmoins enthousiasmé par les réalisations dans le domaine de l’intelligence artificielle. ‘Nos activités d’IA ont déjà atteint des revenus annuels supérieurs à 13 milliards de dollars, ce qui représente une augmentation de 175 pour cent sur un an’, affirme-t-il pour expliquer les chiffres.