Proximus sera le premier opérateur à proposer Google Cloud déconnecté

Proximus et Google concluent un partenariat pour les cinq prochaines années, afin que la solution ‘cloud’ de Google tourne dans des centres de données en Belgique et au Luxembourg, indépendamment de Google Cloud.

A l’entendre, Proximus sera le premier à proposer ‘Google Distributed Cloud Hosted’. Un nuage souverain à technologie Google, mais sans connexion au nuage et aux centres de données de Google même. Les deux acteurs misent ainsi sur la fourniture de services aux pouvoirs publics, aux environnements strictement réglementés et aux organisations internationales.

Cette configuration permettra à Google et à Proximus de fournir de l’infrastructure, des services, des API et des outils répondant aux exigences de souveraineté en matière de données, logiciels et fonctionnement opérationnel. Voilà qui pourrait être une solution tout spécialement dans des environnements où il est important que les données ne quittent pas le pays concerné ou l’UE, ou qu’elles ne soient pas stockées chez un acteur non-européen (Google).

Proximus commercialisera les services ‘cloud’, alors que la technologie proprement dite proviendra de Google. Entre-temps, Proximus collaborera également avec LuxConnect, un fournisseur de services pour centres de données appartenant à l’Etat luxembourgeois. Il se chargeront conjointement du développement des services ‘cloud’ pour la Belgique et le Luxembourg.