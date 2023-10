Proact nomme Magnus Lönn au poste de co-CEO

Le groupe suédois de centres de données Proact a attribué à Magnus Lönn, auparavant directeur pour les pays nordiques et baltes, le titre de Deputy CEO. L’entreprise n’explique cependant pas vraiment pourquoi l’actuel ‘capitaine’ Jonas Hasselberg a soudainement besoin d’un bras droit.

Afin de ‘soutenir la croissance et le développement continus de l’entreprise’, Proact IT Group AB, l’un des plus grands fournisseurs européens de centres de données et de services cloud en Europe, promeut son directeur pour les pays nordiques et baltes au poste de Deputy CEO. Magnus Lönn deviendra ainsi le bras droit du CEO Jonas Hasselberg.

‘Magnus jouera un rôle important dans notre succès commercial, mais également dans nos initiatives stratégiques et notre croissance future’, a déclaré Hasselberg. ‘Il possède une compréhension approfondie de notre activité, de nos marchés et des besoins de nos clients.’

Lönn travaille depuis 2022 en tant que Business Unit Director pour les marchés familiers de l’entreprise, après avoir occupé des postes internationaux au sein de la bourse technologique Nasdaq et du Time People Group. C’est un scientifique titulaire d’une maîtrise en physique appliquée et en électrotechnique de l’université suédoise de Linköping.

Il n’y a pas de crise immédiatement perceptible au sein de Proact IT Group. Le chiffre d’affaires de l’entreprise a considérablement augmenté l’année dernière pour atteindre 4,757 milliards de couronnes suédoises (411,6 millions d’euros). Le bénéfice net a aussi progressé considérablement à 191,3 millions de couronnes suédoises (16,5 millions d’euros). Des rachats importants, comme ceux de la néerlandaise Peopleware en 2019 et de la suédoise Compose IT System en 2016, appartiennent déjà au passé.