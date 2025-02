Panzura: ‘Restaurer plus vite les données que passer un coup de fil à l’IT’

Panzura étend encore ses solutions de gestion des données. CloudFS 8.5 Adapt a ainsi pour but d’améliorer les performances et la sécurité des données et – du coup – d’offrir une garantie plus solide de continuité professionnelle.

Une enquête confirme ce qu’on pensait depuis longtemps déjà. Selon une étude de PwC, quasiment chaque entreprise – 96 pour cent – a d’une manière ou d’une autre subi ces deux dernières années l’impact d’une crise provoquée par une disruption technologique, une tension géopolitique ou un acte de cybercriminalité. Chez les trois-quarts de ces entreprises, l’impact fut modéré à élevé. Pour y répondre, neuf chefs d’entreprise sur dix investissent dans un degré supérieur de résilience, accompagné d’un support technologique.

Une vision insuffisante sur les données

C’est à ce besoin que réagit Panzura. L’entreprise a démarré en 2008 avec une solution de ‘cloud object storage’. S’ensuivirent plus tard des produits en matière de sauvegarde (back-up), de reprise après sinistre, et de gestion des données. En 2020, Panzura – sous l’impulsion d’un nouvel investisseur – trouva son second souffle. ‘Nous nous focalisons à présent surtout sur le contrôle et la résilience des données’, affirme Glen Shok, VP Product Marketing chez Panzura, lors d’une présentation pour l’IT Press Tour à San Jose dans la Silicon Valley.

‘Les entreprises ont une vision insuffisante de leurs données’, explique Shok. ‘Car elles sont stockées dans des silos. Le volume des données non-structurées augmente rapidement, et les coûts aussi par conséquent.’ Parallèlement apparaissent des questions en matière de sécurité et de mise en conformité dans le contexte de l’utilisation des données, notamment lorsqu’une entreprise veut utiliser ses données dans des applications d’IA.

Haut degré de disponibilité

En matière de sécurité, Panzura met en évidence son produit CloudFS. La nouvelle version, CloudFS 8.5 Adapt, a comme but d’améliorer encore la continuité d’activité, les performances et la sécurité. L’une des nouvelles fonctionnalités est l’introduction de magasins d’objets régionaux en zones cloud séparées. C’est là un mode de travail destiné à améliorer l’accès local aux données. ‘Nous proposons depuis assez longtemps déjà une solution à haute disponibilité’, ajoute Shok. ‘Mais la nouvelle version va plus loin.’

C’est entre autres grâce à l’utilisation d’instantanés immuables que Panzura assure une protection contre le ransomware. La fonctionnalité ‘instant node’ garantit de son côté la restauration des données en quelques minutes, sans qu’il soit besoin d’un élément matériel dédié. ‘Avant qu’un utilisateur n’ait vraiment appelé le service IT, le nœud concerné est de nouveau disponible’, déclare en riant Glen Shok. Qui plus est, la fonctionnalité est de cette manière également utilisable pour une migration. ‘Quiconque veut renoncer à VMware, par exemple, peut utiliser ‘instant node’ pour effectuer la migration, sans le moindre arrêt.’

Parmi les autres solutions de Panzura, citons notamment Edge, destinée à offrir un accès sécurisé aux données sans le besoin de VPN, et Symphony, une plateforme d’exploration des données, d’orchestration et de gestion de la mise en conformité entre autres. Les solutions de Panzura sont commercialisées via un réseau de revendeurs. Elles ciblent en principe les organisations caractérisées par un volume de données de 25 To au minimum.