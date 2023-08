Microsoft arrête aussi le stockage cloud OneDrive illimité pour les entreprises

Après Dropbox, Microsoft cesse également de proposer l’abonnement OneDrive offrant aux entreprises un stockage cloud illimité. L’empreinte des données des petites entreprises augmente également.

Il y a d’abord eu Dropbox, qui a abandonné la semaine dernière son option de stockage de données illimité pour les clients professionnels. Il existe désormais un plafond de 15 téraoctets de données pour les abonnements Dropbox Advanced avec trois licences actives. Les clients professionnels qui souhaitent davantage de stockage, doivent ajouter des licences actives, ce qui permet d’obtenir 5 To supplémentaires. Mais avec ces 15 To, précise subtilement Dropbox, l’abonné dispose déjà de ‘100 millions de documents, 4 millions de photos ou 7.500 heures de vidéo HD’.

Sous le radar

Microsoft suit désormais également cette tendance avec son service de stockage cloud OneDrive, mais selon TechRadar, l’entreprise a tenté de le faire en catimini. Entre le 14 et le 28 juillet, selon le site américain d’informations technologiques qui a effectué des fouilles dans Archive.org, le pack OneDrive for Business à stockage illimité a été supprimé. Les nouveaux clients doivent désormais se contenter d’un maximum d’1 téraoctet de stockage cloud. Ce même débit est inclus dans le pack global Microsoft 365 plus cher. En fonction du nombre d’utilisateurs, le pack Business peut être étendu à 5 To.

Limites du cloud

Selon Fortune Business Insights, le marché mondial du stockage cloud devrait passer de 108,69 milliards de dollars (99,85 milliards d’euros) cette année à 472,47 milliards de dollars (434 milliards d’euros) d’ici 2030, soit un taux de croissance annuel de 23,4 pour cent. Les fournisseurs de services de stockage dans le cloud devront s’efforcer de suivre le rythme.