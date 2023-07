Le stockage de données sur Mars (et bientôt aussi sur la lune)

La firme taïwanaise Phison étoffe ses services en matière de solutions sur mesure avec flash. Elle dispose déjà d’un produit de stockage flash sur Mars et en enverra bientôt un autre sur la lune.

Phison a organisé une étonnante visite d’entreprise lors de la cinquantième édition de l’IT Press Tour dans la Silicon Valley, plus tôt ce mois-ci. En plus de vingt ans, elle est devenue une firme enregistrant deux milliards de dollars de chiffre d’affaires avec quatre mille collaborateurs. Elle est cotée à la Bourse de Taipei. Il n’empêche que Phison est aujourd’hui encore une illustre inconnue pour le grand public IT. La raison en est simple: elle développe notamment des solutions de stockage USB et des SSD (‘solid state drives’), de la puce au firmware, mais en bout de course, c’est un autre logo qui est apposé sur le produit final, entre autres de Kingston et de Seagate. Les autres solutions de Phison se retrouvent dans des produits très variés en capacité de stockage, comme les consoles de jeu.

Développement plus rapide

‘Nous voulons nous faire connaître davantage’, déclare Michael Wu, general manager de la branche américaine de Phison. A San Jose, il dirige une équipe de quarante personnes. Phison se focalise explicitement sur le marché des entreprises. ‘Dans le segment USB, il existe quelques centaines de fournisseurs’, affirme Wu. Cela rend le marché d’autant plus animé. ‘Par contre, le segment des SSD professionnels ne compte qu’une poignée d’acteurs. Il est donc important de s’y faire mieux connaître.’

Les chose vont à présent changer grâce à une collaboration avec Seagate. Phison produit pour Seagate un SSD via son programme IMAGIN+. Seagate peut en revenir ainsi aux développements basés sur du matériel et du firmware, qui étaient l’apanage de Phison. ‘Si vous devez mettre au point votre propre SSD à partir de zéro, vous en avez vite pour cinq ans de travail’, déclare le CTO Sébastien Jean. ‘Et une fois que le produit est prêt, il ne vous reste plus qu’à répartir cet investissement sur votre propre part de marché. Seagate nous choisit précisément pour sauter toute cette étape.’

Centre de données ambulant

Avec IMAGIN+, Phison entend offrir aux entreprises la possibilité de développer plus rapidement leurs solutions flash sur mesure. ‘Pourquoi est-ce important? Notamment, parce qu’on a besoin pour l’IA de puissantes solutions qui consomment aussi peu d’énergie que possible’, explique Sébastien Jean. ‘Ou parce que le secteur automobile est en train d’envisager une autre approche du stockage.’

Une nouvelle voiture intègre très vite jusqu’à 4 To de capacité de stockage, voire plus. ‘Au lieu de prévoir du stockage dans chaque élément séparé de la voiture, comme c’est le cas aujourd’hui, il serait plus sensé de combiner le tout’, précise Andy Higginbotham, senior director Enterprise SSD. ‘De cette façon, différentes applications auront accès à plus de capacité de stockage, et plus puissante. Cela s’avérera important pour les voitures autonomes, mais aussi pour les loisirs ou la navigation en HD.’ Cela transformera directement la voiture en un centre de données ambulant.

Vers la lune

L’apparition ici de problèmes complexes ne semble pas poser problème à Phison. ‘Au contraire’, réagit Michael Wu. ‘L’un de nos produits se trouve actuellement sur Mars.’ Il y a en effet un SSD de Phison dans Perseverance, le petit rover qui circule sur Mars depuis 2021. Phison collabore avec la firme technologique spatiale Skycorp pour le développement de SSD destinés à l’ISS. ‘Et bientôt, des disques de 32 To rejoindront la lune. Cela ne sera à coup sûr pas une mince affaire. Même si notre technologie est très fiable, on n’est jamais à l’abri d’une panne à réparer. En outre, il n’y a pas d’air dans l’espace et donc, le refroidissent par exemple représente un défi à relever.’