Le Luxembourg opte pour un cloud souverain de Proximus 

Le Grand-Duché de Luxembourg utilisera les services d’un cloud souverain de Proximus. Ce faisant, le pays souhaite assurer plus encore la sécurité de ses données, sans sacrifier la facilité d’utilisation.

Les nuages souverains ont le vent en poupe depuis quelques années maintenant. Ils proposent généralement des services similaires à une offre cloud classique, souvent dans des environnements d’un acteur technologique majeur comme Google ou Microsoft, mais coupés du monde extérieur. Cela signifie que les grands acteurs technologiques eux-mêmes n’y ont pas accès, mais aussi que les données sont stockées avec certitude dans le pays.

Dans ce cadre, le Luxembourg s’associe à Clarence SA, une co-entreprise entre LuxConnect, un acteur de centres de données, et Proximus Luxemburg. Le gouvernement luxembourgeois, par l’intermédiaire du CTIE (Centre des Technologies de L’Information de L’Etat), achètera à Clarence des services numériques fonctionnant dans un environnement distinct d’internet et ce, pour garantir la souveraineté des données.

‘La plateforme cloud déconnectée, installée dans deux centres de données LuxConnect Tier IV et gérée localement, combine une puissante souveraineté avec l’accès aux meilleures capacités cloud existantes. En tant que pionnière en Europe, elle offre une expérience similaire aux solutions de cloud public dans un environnement sécurisé sous juridiction luxembourgeoise’, déclare Paul Konsbruck, CEO de LuxConnect.

La gestion technique et opérationnelle de l’infrastructure de Clarence dédiée spécifiquement à l’état luxembourgeois, est également copilotée par le CTIE. Le Luxembourg pourra notamment faire tourner des applications qui répondent aux exigences du gouvernement et des institutions nationales en matière de confidentialité et de données. Clarence promet un environnement de traitement très sûr pour les données sensibles axées sur la sécurité publique, la défense, mais aussi sur des données d’enseignement et de recherche.