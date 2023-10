LCL va injecter 120 millions d’euros dans son extension et son côté écologique

Les centres de données de LCL seront fortement étendus au cours des années à venir. L’entreprise va en effet investir cent millions d’euros dans des salles de données plus vastes, mais aussi vingt millions d’euros dans des panneaux solaires et dans des solutions d’économie d’énergie.

Suite à cet investissement, le centre de données d’Alost (Brussels-West) sera étendu par une salle de données supplémentaire de 2.367 m². Les travaux ont déjà commencé et se poursuivront jusqu’en octobre 2024. Le centre de données de Diegem (Brussels-North) sera lui aussi étoffé: ici, le bâtiment passera d’1 à 5 étages pour obtenir une salle de données totale de 4.000 m². Les travaux débuteront en décembre et se poursuivront jusqu’en octobre 2025.

LCL Brussels-West (Alost)

En effectuant ces extensions, LCL déclare vouloir répondre à sa volonté de croissance. Parallèlement, elle injectera aussi vingt millions d’euros dans des solutions durables. C’est ainsi que le centre de données de Diegem disposera de panneaux solaires en façade. L’entreprise investira également dans des installations de refroidissement plus économes, dans une meilleure détection des fuites dans ces installations, dans un passage au bio-carburant (HVO100) pour le générateur de secours, ainsi que dans la poursuite de l’électrification du parc automobile.

Ces économies d’énergie s’inscrivent aussi dans l’ambition de LCL d’atteindre un indicateur d’efficacité énergétique (PUE) d’1,3 ou moins d’ici 2030, ce qui n’est actuellement le cas que dans son centre de données d’Alost. Le PUE (Power Usage Effectiveness) est le rapport entre le courant consommé par le matériel informatique et celui utilisé pour le refroidissement et les surcharges. Plus ce chiffre est bas, plus le centre de données est efficient.