La dualité des centres de données

Stack mise à fond sur la durabilité

Data News a profité de cette rencontre pour visiter l’un des centres de données EMEA de Stack, un exploitant mondial de centre de données qui mise clairement sur la durabilité. Dans le centre ‘tier 4’ près de Milan, Michillay Brown, vp d’ESG, commente: «Pourquoi investir massivement dans la durabilité? Parce qu’il n’est plus possible d’ignorer cette réalité, pour les raisons invoquées par Schneider Electric, mais aussi sans conteste en raison de la transition et de la crise énergétiques, du réchauffement climatique et des conditions météo extrêmes que l’on rencontre partout dans le monde», déclare Brown sur un ton catégorique. «De plus, les centres de données ne peuvent se permettre aucune panne, ce qui nous oblige à prendre en compte les conditions climatiques extrêmes. Même dans la conception du bâtiment. Quand bien même une zone de pluie intense sur une très courte période s’abattrait sur le site, l’eau serait acheminée vers des bassins pour éviter toute inondation. Ce bâtiment est également conçu pour résister aux tornades comme on en connaît aux États-Unis, en espérant ne jamais en avoir chez nous.»

Cela étant, Michillay Brown ajoute qu’à ses yeux, la durabilité va au-delà de la maîtrise de la consommation d’énergie et d’eau. «Il s’agit pour nous de réutiliser la chaleur résiduelle ou encore de filtrer l’eau de pluie. Ceci tout autant dans un but sociétal ou pour soutenir les communautés locales.»

À l’échelle mondiale, chaque centre de données de Stack est alimenté en énergie 100% renouvelable et équipé de systèmes d’optimisation de l’eau, d’efficacité énergétique ou de refroidissement performants. L’entreprise installe souvent ses centres de données dans des zones industrielles, parfois en rénovant d’anciens bâtiments ou en construisant des infrastructures en préfabriqué pour réutiliser les espaces inoccupés et ainsi soutenir un écosystème économique et numérique plus large. «Nous considérons l’écologie et la durabilité sociale clairement comme une urgence stratégique», conclut Michillay Brown.