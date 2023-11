La division cloud d’Alibaba n’entre finalement pas en Bourse

Le groupe chinois de technologies et de boutiques web Alibaba a annoncé ne pas envisager provisoirement de scinder sa division cloud et ce, à cause des limites à l’exportation imposées par les Etats-Unis sur les puces et les semi-conducteurs.

En mars, Alibaba annonçait qu’elle allait se scinder, après quoi certaines composantes seraient introduites séparément à la Bourse. Or l’introduction à la Bourse de la division cloud a désormais été annulée. Il y a quelques mois, l’ancien directeur Daniel Zhang a démissionné de manière inattendue chez Alibaba, alors qu’il devait prendre en charge la division cloud de l’entreprise.

Alibaba est l’une des principales entreprises technologiques chinoises, avec des activités dans les domaines du cloud computing (informatique dans le nuage), du commerce électronique, de la logistique, des médias et du divertissement, ainsi que de l’intelligence artificielle (IA).

Le chiffre d’affaires du groupe a augmenté de neuf pour cent au troisième trimestre pour atteindre 224,8 milliards de yuans, soit l’équivalent de 28,5 milliards d’euros. Le bénéfice net s’est élevé à 27,7 milliards de yuans. Il y a un an, Alibaba était encore déficitaire.