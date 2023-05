Datacenter United s’empare d’Hasselt DC

Datacenter United rachète les deux centres de données d’Hasselt DC. Parallèlement, la firme investit dans un nouveau centre de données à Kortrijk-Zuid.

Suite à ce rachat, Datacenter United dispose désormais de neuf centres de données répartis à Bruxelles, Anvers, Burcht, Gand, Bruges et maintenant aussi Hasselt. Depuis 2020, le groupe d’investissement TINC y détient une participation.

‘Grâce à ces initiatives, nous franchissons une nouvelle étape en vue de renforcer notre position sur le marché belge des centres de données. Nous pouvons à présent proposer nos services professionnels à partir de pas moins de 9 sites. Pour nos clients, cela signifie que nous pouvons garantir une présence géographique encore meilleure, ainsi que des avantages d’échelle. Nous posons ainsi la base de l’économie numérique du futur’, explique Friso Haringsma, Managing Director de Datacenter United.

Hasselt DC existe depuis 2011 et était initialement connue sous l’appellation DataZone. La SPRL porte encore et toujours ce nom, mais depuis 2020, elle utilise aussi les marques Hasselt DC et Datacenter Hasselt. L’entreprise est dirigée par René Lacroix.

Construction à Courtrai

Parallèlement au rachat, Datacenter United annonce avoir entamé la construction d’un nouveau centre de données à Courtrai, de l’autre côté du pays. De là, l’entreprise entend desservir bientôt les régions flamande, wallonne ainsi que le Nord de la France.