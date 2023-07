AWS s’allie à De Cronos Groep pour s’imposer au Benelux

De Cronos Groep et Amazon Web Services (AWS) concluent un accord de partenariat stratégique de quatre ans. Il s’agit d’un « contrat à plusieurs millions », selon De Cronos Groep.

AWS veut accélérer la cadence au Benelux, notamment avec des services de centre de données pour l’IA et l’IoT, mais aussi autour des migrations cloud, de SAP, des données et des analyses de données. Un partenariat stratégique avec De Cronos Groep devrait permettre à la division d’atteindre cet objectif. Aujourd’hui, quelque 800 clients utilisent déjà les services d’AWS par l’intermédiaire de Cronos. Sur la durée du contrat, De Cronos Groep espère doubler son chiffre d’affaires actuel avec AWS. « Nous souhaitons consolider notre offre et notre stratégie de commercialisation afin de créer un guichet unique pour nos services AWS », a déclaré Dirk Deroost, cofondateur de De Cronos Groep.

De Cronos Groep a fondé son propre Cloud Center of Excellence AWS, sous le nom évocateur de Scale. Scale réunit aujourd’hui 16 centres de compétences de Cronos et incubera également de nouvelles entreprises potentielles à l’avenir, afin d’optimiser la mise en œuvre des services AWS. « Un Cloud Center of Excellence AWS central renforcera et ancrera leurs connaissances et leur expertise dans notre technologie, mais aussi notre position au Benelux », déclare Marielle Lindgren, directrice pour le Benelux et les pays nordiques chez AWS.

Les deux parties ont élaboré un plan de croissance prévoyant 45 bureaux et la poursuite de l’expansion internationale de De Cronos Groep. Les deux partenaires se tournent dès lors particulièrement vers la Scandinavie, un précurseur en matière de cloud. Le groupe belge Cronos Groep emploie aujourd’hui plus de 9 000 personnes. L’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires annuel consolidé de 1,1 milliard d’euros en 2022, dont une grande partie provient des logiciels et des services (cloud) de Microsoft. Précédemment, Cronos avait également annoncé un accord de partenariat similaire avec Microsoft concernant Azure. Il s’agit d’un autre contrat à plusieurs millions d’euros.