Amazon Q: AWS fournit de la GenAI à trois ‘étages’

La grande nouveauté annoncée à AWS re:Invent, l’événement annuel destiné aux utilisateurs, partenaires et clients du géant du cloud Amazon Web Services, est Amazon Q. Un chatbot piloté par l’IA pour assister les clients dans divers aspects de leurs activités, comme prendre des décisions sur la base de bonnes informations, voire écrire un peu de code. Mais ce concurrent commercial de ChatGPT recouvre un plan d’IA à plusieurs étages.

Chatter, générer du contenu et agir: selon Adam Selipsky, CEO d’Amazon Web Services, tels sont les éléments essentiels d’Amazon Q, un chatbot professionnel qui permet également au plus important fournisseur de cloud de la planète de bander ses muscles en matière d’IA. ‘Tout repose sur une bonne compréhension de vos systèmes, de vos centres de stockage de données et de vos activités’, voilà comment il a tenté de rallier ses clients à ses paroles, en leur lançant des informations explosives et des statistiques. Comme le fait que Q a été formé sur dix-sept années de connaissances au sein de l’entreprise et comprend donc de profondes nuances techniques.

Mais Amazon Q, comme Selipsky l’a révélé au cours de ce même discours thématique d’une durée de deux heures et quart, n’est encore que le niveau supérieur de ce que le fournisseur de cloud prépare dans le domaine de l’IA.

La couche de base

Le plan d’IA qu’Amazon Web Services propose à ses clients, se compose de trois couches. Tout en bas se trouve une infrastructure cloud sur laquelle l’entreprise a incorporé une couche axée sur les applications d’IA. Elle se verra renforcée dans un avenir proche: conjointement avec Nvidia, AWS développe en effet un superordinateur d’IA alimenté via le cloud et basé entre autres sur la super-puce Grace Hopper du fabricant de semi-conducteurs.

‘Tout commence dans la couche de l’infrastructure’, a expliqué Sri Elaprolu, responsable du Generative AI Innovation Center d’AWS, à Data News. ‘Les clients veulent des performances. Ils veulent également un partenaire cloud qui non seulement construit des choses sur cette couche d’infrastructure et les rend constamment plus puissants, mais qui y innove aussi. En matière de sécurité et de confidentialité, par exemple.’

Au centre

Au niveau intermédiaire, AWS propose une gamme d’outils, principalement la plate-forme Bedrock de l’entreprise, capable d’intégrer son propre modèle Titan AI, mais aussi des foundation models (modèles de base) d’autres fournisseurs tels qu’AI21 Labs, Anthropic, Cohere, Meta et Stability AI. ‘Ce choix est un élément crucial pour les entreprises’, selon Elaprolu. ‘Il existe des exemples pratiques dans lesquels notre modèle Titan est le meilleur: nous desservons entre autres des entreprises des secteurs de l’aviation et de la finance. Mais pour les entreprises qui ont déjà parcouru une partie du trajet et opté pour un modèle de base déterminé, nous y capitalisons également. En fin de compte, ce sont les choix que font les clients, pas les nôtres.’

Les applications

Et puis, tout en haut, il y a les applications pilotées par GenAI qu’AWS propose elle-même. Comme Amazon Q, mais aussi le Titan Image Generator présenté mercredi. Même des modèles d’IA ‘maison’ créés sur mesure à partir de la couche intermédiaire Bedrock. ‘Bien entendu, nous ne concevons pas un modèle de base pour chaque client’, explique Elaprolu. ‘Cela n’aurait guère de sens. Ce dont la plupart de nos clients ont besoin, c’est un modèle existant, parfaitement adapté à leurs besoins commerciaux.’