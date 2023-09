Cinq technologies numériques qui conditionneront l’avenir professionnel, selon Gartner

Du minuscule IoT ambiant jusqu’aux êtres numériques: lors de son IT Symposium/Xpo en Australie, l’analyste de marché Gartner a identifié cinq technologies qui façonneront l’avenir numérique des entreprises.

‘A chacun sa définition du terme disruptif’, a déclaré Nick Jones, analyste chez Gartner, durant le Gartner IT Symposium/Xpo organisé à Gold Coast, le paradis australien des surfeurs. Mais les cinq nouvelles technologies que Gartner a identifiées comme essentielles pour l’avenir numérique des entreprises ‘sont potentiellement de nature transformationnelle et devraient maintenant être explorées pour leur vaste portée et leur capacité à permettre de nouveaux modèles professionnels ou de nouvelles capacités significatives’. Passons-les donc en revue.

1 / Tiny Ambient IoT

On connaît bien sûr déjà l’internet des objets, mais une prochaine étape est en préparation: Tiny Ambient IoT, alias des objets ordinaires qui font partie d’un réseau avec des balises radiocommandées. Avant tout, ce sont des objets qui ne nécessitent pas d’énergie provenant d’une batterie, selon Gartner, et qui n’ont pas non plus la complexité technique des appareils alimentés par batterie.

L’idée ‘ambient’ est le résultat direct du fait que de plus en plus d’objets (tels que des produits ou des outils dans un environnement de travail) seront dotés d’un tel autocollant radio: le monde physique, ou du moins ce qui y est pertinent pour l’activité de l’entreprise, se retrouvera dans un écosystème numérique. Davantage d’objets seront proposés moyennant plus d’informations, de manières plus différentes, à moindre coût.

De nouveaux modèles commerciaux pourront émerger de la connaissance de l’emplacement ou du comportement des objets, selon Gartner. Ces ‘bêtes’ objets pourront également présenter de nouveaux comportements grâce à leur connexion à un réseau. L’industrie suit déjà Gartner dans cette idée: le Special Interest Group (SIG) basé sur la technologie sans fil Bluetooth estime que le marché total adressable pour l’Ambient IoT représentera plus de 10.000 milliards d’objets.

2 / Etres numériques

En juin dernier, Gartner qualifia les voitures volantes de ‘technologies disruptives que vous n’aurez pas vu venir, de sorte que le cabinet d’études de marché n’est pas opposée à un concept de science-fiction. Il le prouve une fois encore avec son idée d’êtres numériques, une extension d’une IA de plus en plus humaine. Mais notre vision de la question est actuellement un peu trop étroite, semble suggérer Gartner: le chercheur en marketing considère les ‘digital humans’ comme n’importe quelle technologie capable de se comporter comme un humain. Des robots humanoïdes jusqu’aux êtres virtuels commandés par l’IA.

Les êtres numériques deviendront de plus en plus présents dans les flux de travail des entreprises dans un avenir proche, prédit Gartner, et ils pourront agir aussi bien que les humains dans le domaine de la communication interpersonnelle. De l’explication des résultats annuels jusqu’aux entretiens d’évaluation sur le lieu de travail, voire aux consultations médicales: les êtres numériques pourront le faire à l’avenir, pense-t-on à Stamford dans le Connecticut.

3 / Communication par satellite

Cela semble en effet loin d’être nouveau. Mais en raison de l’intérêt accru pour les communications par satellite en orbite terrestre basse (LEO) et de la démocratisation de l’accès aux satellites commerciaux, ce canal de communication est enfin prêt à être adopté à plus grande échelle, selon Gartner. Et cela pourra conduire à des applications aujourd’hui encore insoupçonnées.

De petits appareils IoT à couverture de communication mondiale sans avoir besoin d’être équipés d’une carte SIM, par exemple. Ou une extension de ce qu’Apple fait déjà avec ses appels SOS: permettre la communication voix et données au sein d’applications spécifiques dans le monde entier. ‘Cette industrie reste émergente et promet une nette évolution’, selon Jones. ‘Il est conseillé d’adopter une approche prudente quant à l’adoption précoce de LEO, car il s’agit d’une technologie émergente sur un marché complexe.’

4 / Secure Computation

Selon Gartner, une technologie plus approfondie qui contribuera à donner le ton de l’avenir, a pour nom Secure Computation: une technologie qui maintient les données d’un système informatique cryptées pendant leur traitement. Généralement, ce cryptage est limité aux données stockées et transmises. En l’élargissant, les données professionnelles pourront être modifiées plus facilement sans qu’elles ne soient divulguées de quelque manière que ce soit. Aller aussi loin dans le cryptage des données serait une plaisanterie coûteuse pour les entreprises à l’heure actuelle, admet Gartner, mais il existe des technologies émergentes telles que les accélérateurs optiques qui peuvent jouer le rôle de facilitateur.

5 / Drones et bots adaptatifs autonomes

Venons-en enfin à une IA d’auto-apprentissage encore meilleure, afin que les robots physiques ou numériques qui seront actifs dans l’entreprise du futur, puissent eux-mêmes ajuster leurs tâches et élaborer leurs propres plans pour réaliser ces tâches. Cela sera particulièrement utile dans les environnements de travail complexes et en évolution rapide, selon Gartner. Là, des drones et des robots adaptatifs favoriseront la maniabilité et les performances. Même si les conséquences professionnelles, juridiques et éthiques devront être soigneusement évaluées au préalable.