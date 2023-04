Cette année, les entreprises dépenseront 5,5 pour cent de plus dans l’IT

Les dépenses IT augmenteront cette année dans toutes les zones au niveau mondial et ce, malgré les turbulences économiques internationales. Voilà ce que prévoit l’analyste de marché Gartner.

Le marché IT est résistant, comme nous l’a appris la pandémie du coronavirus récemment encore. Mais l’actuel contexte géopolitique et les conditions macro-économiques moins favorables ne semblent pas non plus être des raisons pour que les entreprises freinent des quatre fers au niveau de leurs besoins IT. ‘Le vent macro-économique contraire ne freinera certainement pas la transformation numérique’, déclare John-David Lovelock, Distinguished VP Analyst chez Gartner. ‘Les dépenses IT resteront fortes, même si on s’attend à ce que de nombreux pays connaissent cette année une croissance quasi nulle de leur produit intérieur brut (PIB) et une inflation élevée’, affirme l’analyste. ‘Pour le CIO, il sera question de définir les priorités correctes en vue d’optimaliser les dépenses dans ce dont son entreprise a besoin. Par exemple pour accroître le chiffre d’affaires ou pour améliorer les interactions avec les clients’, ajoute encore Lovelock.

Une croissance à deux chiffres pour les logiciels

Le segment des logiciels connaîtra une progression à deux chiffres cette année. C’est logique quelque part, étant donné que la plupart des transformations numériques reposent actuellement sur le software. Les ‘devices’, par contre, régresseront de 5% cette année. Gartner y voit une raison économique – la chute du pouvoir d’achat -, mais aussi un manque de motivation d’acheter de nouveaux appareils.

Les CIO devront trouver un équilibre

Le segment des services IT poursuivra sa croissance à l’horizon 2024, surtout grâce à l’Infrastructure-as-a-Service (IaaS) qui progressera de 30% cette année. Gartner fait en outre observer que ce sera la première fois que le prix sera un important incitant à dépenser plus dans les segments des services dans le cloud, plutôt qu’une simple utilisation en hausse. ‘Les CIO devront trouver un équilibre au niveau de leurs dépenses IT. Il conviendra par exemple de consacrer suffisamment de dépenses aux centres de données, afin de maintenir opérationnels les services sur site existants, mais en parallèle, on voit que la plus forte progression dans les services IT concerne précisément ceux dans le nuage’, déclare Lovelock en guise d’exemple.

Impact des banques et des licenciements?

Les vagues de licenciements dans le secteur technologique ou, plus récemment encore, l’écroulement de la Silicon Valley Bank, ainsi que les problèmes connus par d’autres banques exercent-ils un impact sur la situation? Provisoirement pas encore tellement, mais Gartner estime néanmoins que les tech-CEO feraient bien de se préparer tout spécialement à une certaine perturbation.

‘Les tech-CEO doivent dans l’urgence veiller à aider leurs organisations à économiser sur les frais de fonctionnement, à ne jamais perdre de vue leurs liquidités, à sécuriser l’accès aux lignes de crédits et, surtout, à se concentrer continuellement sur le talent et la culture’, ajoute Lovelace.

Toujours selon Gartner, la série de licenciement dans le secteur technologique ne signifie pas que la ‘guerre pour le talent’ soit terminée. Le besoin de talent IT reste en effet encore et toujours supérieur à l’offre. Le bureau d’études ne distingue du reste pas de changement à ce niveau avant 2026.