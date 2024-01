Cegeka décroche un contrat ICT auprès du VDAB

Le prestataire de services informatiques Cegeka a décroché un important contrat auprès du service flamand pour l’emploi et la formation professionnelle (VDAB). Le contrat, résultat d’une procédure d’appel d’offres public, a une valeur annuelle de 8,5 millions d’euros et une durée maximale de sept ans.

Cegeka sera notamment responsable de la gestion et du support (dans des environnements hybrides et multisites) de l’infrastructure des applications, du stockage et de la sauvegarde ainsi que des services ICT bout à bout du VDAB. Les deux organisations ne sont pas étrangères l’une pour l’autre, puisqu’elles ont dans le passé déjà collaboré en matière de développement de logiciels.

‘Cegeka a remporté le contrat grâce à une offre qualitative et compétitive’, déclare Jan Dobbenie, CIO-CDO du VDAB. ‘Nous avons pleinement confiance dans la capacité de Cegeka à optimiser et à innover notre infrastructure d’applications et nos services.’