BlooLock lève 2,2 millions d’euros

LRM investit à nouveau dans la jeune pousse d’Hasselt BlooLock spécialisée dans le positionnement indoor. L’entreprise entend ainsi aussi faire connaître son co-pilote numérique à l’échelle internationale.

Avec sa solution, BlooLock veut prévenir les erreurs et les accidents notamment. L’AI et des caméras déterminent la position et la vitesse exactes des chariots élévateurs et détectent d’autres obstacles dans les espaces intérieurs.

Cela va de pair avec une espèce de co-pilote numérique pour chariots élévateurs entre autres. Ces dernières années, l’entreprise s’est surtout focalisée sur le secteur des soins et sur la logistique. Grâce à la nouvelle phase de capitalisation, c’est essentiellement ce dernier secteur qui sera privilégié.

Les 2,2 millions d’euros proviennent de LRM et de l’investisseur privé Brahim Boulbahaiem. En 2019, LRM avait déjà investi deux millions d’euros dans l’entreprise. ‘En tant qu’investisseur de la première heure, nous croyons fermement dans la solution proposée par BlooLock. Le co-pilote numérique offre de vastes possibilités. Il rend aujourd’hui les chariots élévateurs non seulement plus intelligents et donc plus sûrs, mais ils pourraient dans une prochaine phase aussi effectuer davantage de travaux de manière autonome’, conclut Tom Vanham, directeur général de LRM.