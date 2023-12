BRUCE et Innocens, lauréats de l’ICT Project of the Year 2023Tels sont les projets ICT gagnants

Cette année, deux organisations ont été couronnées du prix de l’ICT/Digital Project of the Year. Dans les grands projets, le projet BRUCE (Ville de Bruxelles) l’a emporté, tandis qu’Innocens était retenu dans les plus petits projets.

Mettre à l’honneur des projets ICT et les projets numériques finalisés avec succès et qui soient innovants tant dans la technologie utilisée que dans l’approche métier : tel était cette année encore l’objectif du concours ICT/Digital Project of the Year. Le concours était accessible à toute organisation, tant privée que publique et quelle que soit sa taille.

L’accent était mis sur l’innovation, entendez des projets qui s’appuient sur l’utilisation intelligente de la technologie numérique et qui apportent une véritable valeur ajoutée à l’entreprise ou l’organisme. La taille de l’entreprise et l’ampleur du projet n’étaient pas en soi déterminants. De petites applis innovantes avaient ainsi autant de chances de l’emporter que des projets coûteux et de grande ampleur. En revanche, une valeur ajoutée tangible était prépondérante.

Parmi les dizaines de dossiers soumis, la rédaction de Data News a sélectionné 7 projets que nous vous présentons en détail ci-dessous. Les ‘project owners’ étaient ensuite invités à défendre leur projet lors d’une présentation face à un jury. Au terme d’une session de questions-réponses, d’une discussion et d’une délibération, les lauréats ont été choisis. Finalement, le projet BRUCE d’i-City pour la Ville de Bruxelles l’a emporté dans la catégorie des grands projets. En ce qui concerne les plus petits projets, le prix a été remis à Innocens.

Innocens: ICT/Digital Project of the Year small

© Innocens

Ce projet portait sur le développement d’une solution numérique destinée à avertir les cliniciens de complications imminentes lors d’IC (insuffisance cardiaque) néonatales. La solution s’appuie sur l’apprentissage machine pour l’analyse des données cliniques des patients en IC néonatale.

Le point de départ du projet est une exigence précise : les infections bactériennes sont fréquentes chez les enfants grands prématurés en IC néonatale, alors qu’elles ne sont que rarement détectées. Les infections ne sont identifiées qu’à un stade ultérieur, ce qui aggrave souvent le syndrome et ne fait qu’augmenter les coûts du traitement. Pour l’instant, le diagnostic de ces infections repose essentiellement sur l’intuition des médecins plutôt que sur une analyse approfondie des données. Et c’est à ce stade qu’intervient Innocens.

La solution proposée fait appel à des algorithmes d’apprentissage machine permettant d’analyser de gros volumes de données cliniques collectées auprès de patients en IC néonatale. L’objectif est ainsi de détecter des signes précoces d’infections bactériennes afin de pouvoir les traiter plus rapidement et d’améliorer ainsi les résultats. Pas moins de 7 hommes-année ont été consacrées au développement de la solution pour un budget total de plus de 1 million €.

Au niveau technologique, une infrastructure logicielle de type ‘edge cloud’ a été mise en place sur la base de technologies telles que IBM Cloud, des conteneurs Docker, etc. Le Sepsis Model – entendez la couche d’IA – a été totalement développée en interne en décembre 2020. La première intégration en hôpital au sein de l’UZ Antwerpen est entre-temps finalisée et est intervenue en juin 2021.

David Van Laere est le fondateur et CEO d’Innocens. Ce qui donne à ce projet un caractère particulier, c’est que David Van Laere est, en tant qu’ancien spécialiste des soins intensifs néonataux, un véritable passionné et qu’il a pu traduire sa propre expérience des besoins cliniques en une technologie exploitable. Et ce sont cette passion et ce volontarisme qui ont séduit les membres du jury lors de sa présentation. En d’autres termes, la détection et le traitement précoces peuvent permettre de sauver des vies de générer des économies en évitant les complications. Car il s’agit là vraiment d’une technologie au service de la vie : bref, un prix de l’ICT/Digital Project of the Year amplement mérité.

BRUCE: ICT/Digital Project of the Year large

© BruCity

Voici 5 ans, la Ville de Bruxelles avait fait le choix très clair de se transformer en une ville intelligente où le service au citoyen occuperait la place centrale. La mise au point de la plateforme numérique s’inscrit dans un programme de transformation numérique plus vaste englobant trois volets complémentaires:la construction et la mise en service d’un nouveau bâtiment administratif, la réorganisation de l’administration et un ambitieux chantier de rénovation des systèmes.

Pour concrétiser cette vision, un écosystème numérique a été mis sur pied sous le nom BRUCE (BRUssels embraCEs you !), une plateforme intégrée pour offrir à l’ensemble des Bruxellois (habitants, entreprises, visiteurs et navetteurs) les produits et services via une approche ‘omnicanal’. Les citoyens peuvent ainsi choisir parmi 3 points de contact : numérique via le portail citoyen MyBXL, un canal plus traditionnel grâce au centre de contact et un service personnalisé par le biais des guichets physiques.

Sur le plan technique, BRUCE est un ensemble harmonieux de différents composants. Le cœur du système est constitué d’un CRM qui offre une vision à 360° du citoyen et qui permet, indépendamment du canal de service que celui-ci a choisi, de prendre en charge la relation entre la ville et la personne et d’offrir la même expérience utilisateur, outre une base de données de connaissances renfermant l’ensemble des infos pertinentes pour le citoyen et le collaborateur. Le module de traitement orchestre les interactions, tandis que le portail citoyen fait office de porte d’accès numérique. En périphérie, on retrouve différents composants qui assurent la numérisation :authentification, traitement du courrier entrant et sortant, signature électronique, ‘datalakes’, génération de documents, etc. Ces composants coexistent de manière transparente dans une couche d’intégration, ce qui permet un ‘make-over’ numérique holistique. Il s’agit en somme d’un ensemble de blocs de Lego qui s’associent en fonction du service demandé pour finaliser le processus.

La première version a été lancée lors de l’ouverture de Brucity en décembre 2022, avec 8 processus harmonisés et 20 services.

BRUCE a été réalisé par i-City pour la Ville de Bruxelles. Il s’agit d’un gigantesque projet de transformation doté d’un budget de 37 millions € et visant à mettre en œuvre des services clou, du matériel et des équipements biométriques afin d’améliorer l’infrastructure numérique.

Avant le démarrage du projet, une analyse organisationnelle détaillée a été menée pour comprendre les besoins et imaginer les nouveaux processus. Durant l’ensemble du projet, les analystes d’entreprise ont été impliqués afin de s’assurer que les solutions techniques répondent aux demandes de l’organisation.

Il s’agit là d’une véritable transformation numérique avec une approche ‘cloud-first’. La majeure partie de l’infrastructure numérique est désormais basée sur des services hébergés dans le cloud, soit sous forme Software-as-a-Service (SaaS), soit Platform-as-a-Service (PaaS).

SENSE (Citymesh)



© Citymesh

Le projet SENSE est un projet ambitieux disposant d’un budget total de 10 millions €. Citymesh, l’entreprise télécoms belge filiale de Cegeka, a pris en charge le développement de ce projet. SENSE entend offrir une solution réseau de drones innovante pour l’aide d’urgence. Un drone conçu sur mesure arrive en quelques minutes sur place, avant même que les services de secours ne démarrent. Ceux-ci reçoivent des images vidéo en temps réel et peuvent, sur la base de ces informations, adopter le meilleur plan d’intervention. Citymesh a collaboré avec Nokia pour la technologie réseau de drones et avec Cegeka pour la couche de développement IA. Le projet implique l’utilisation de drones connectés au réseau 5G de Citymesh et Nokia pour les services d’assistance. Le logiciel de guidage des drones et la plateforme UTM ont été conçues par SkeyDrone.

Citymesh envisage de déployer 70 solutions ‘Drone in a box’ qui seront commercialisées selon un modèle Drone-as-a-Service aux intervenants d’urgence dans 5 centres de téléopérations. Au terme de tests intensifs, réalisés avec Nokia, l’ensemble des 70 drones sera effectivement opérationnel d’ici la fin de l’année prochaine.

Pleasureboating (FOD Mobiliteit en Vervoer)

© Getty Images/iStockphoto

Les autorités belges entendaient numériser et simplifier les procédures relatives à la navigation de plaisance. Celles-ci portent sur l’enregistrement des bateaux, les permis et les exigences en matière d’équipements. Dans un premier temps, le Directorat Général de la Navigation (DG Navigation) du ministère de la Mobilité et du Transport a organisé des ateliers et mené des enquêtes auprès des parties intéressées pour identifier les exigences liées à une appli mobile.

Celles-ci souhaitaient une appli accessible et qui soit personnalisée en fonction de chaque utilisateur, bateau ou voyage. L’appli devait également permettre de présenter les documents de bord et les permis de navigation via des codes QR ainsi que des informations sur les zones spéciales et des fonctionnalités de SOS. L’administration souhaitait lancer l’appli avant la nouvelle saison de navigation, ce qui ne laissait que 4 mois et demi à peine pour la construction, le test et la mise en service de l’appli. Elle a opté pour la plateforme ‘low-code’ Mendix pour la conception de l’appli mobile native.

Comme l’équipe de la DG Navigation n’avait aucune expérience du développement d’applis natives, un partenariat a été conclu avec Apvine. La collaboration s’est bien déroulée et l’appli Pleasureboating a été rapidement développée. Après le lancement, l’appli a conçu d’emblée un succès important. L’administration la considère désormais comme le point de départ de la numérisation d’autres processus. De même, l’objectif est de réagir plus rapidement, grâce à l’appli, à l’évolution de la législation et des besoins.

Vlaanderen Helpt Oekraïne (Digitaal Vlaanderen)

Ce projet a été mis sur pied par Digitaal Vlaanderen, une agence de l’administration flamande, afin de venir en aide aux Ukrainiens durant le conflit. L’objectif était de développer rapidement un système permettant de gérer efficacement l’hébergement en Flandre des nombreux réfugiés ukrainiens qui se retrouvaient temporairement déplacés en raison de la guerre.

La demande était pressante et il se révélait indispensable de réagir rapidement. L’éclatement de la guerre en Ukraine s’est traduit par un afflux important de réfugiés qui nécessitaient un accueil transitoire. L’agence était chargée du relogement de ces personnes et de la coordination avec les autorités locales. Il fallait d’urgence disposer d’un système capable de gérer l’arrivée et le logement de toutes ces personnes.

Pour ce faire, Digitaal Vlaanderen a opté pour Salesforce afin de proposer rapidement un environnement d’outils et de l’intégrer dans les sources de données existantes via des API. L’authentification et la gestion des rôles ont été prises en charge par ACM/IDM, tandis qu’un rapportage Power BI étendu a également été prévu. Une plateforme web existante a été réutilisée, tandis que la sécurité des informations a fait l’objet d’une attention toute particulière. Grâce à une utilisation intelligente des technologies et des intégrations rapides au départ d’une logique de plateforme, le projet a pu être mené à bien en peu de temps.

En quelques semaines à peine, un portail a été créé, passant d’une gestion de crise à une gestion agile et de projet stable. L’expérience apportée par l’appli Covid Safe a certainement contribué au fait que ce projet puisse être conçu et déployé en un tel temps record. Le budget de ce projet s’élevait à environ 1 million €.

Tender-Price-Quote (Terumo)

© Getty Images

L’évolution rapide de l’environnement des achats et des demandes d’achat de Terumo exigeait de disposer d’une vue précise des clients. Ce n’est que grâce à cette vue détaillée qu’il sera ensuite possible de proposer une offre de produits et de solutions segmentée et sur mesure ainsi que de communiquer par le biais de plusieurs canaux.

Le projet Tender-Price-Quote de Terumo Europe – siège basé en Belgique du groupe spécialisé en biosciences et instruments médicaux – portait sur la transformation du processus d’adjudication et d’offre de l’entreprise dans le bus d’améliorer l’efficacité des ventes et de mieux fidéliser le client grâce à la numérisation. Le directeur ICT Sigurd Segers a pris en charge ce projet au sein du département Commercial Excellence de Terumo Europe.

Une analyse métier détaillée a été réalisée afin d’identifier les points d’amélioration dans les domaines du ‘tender discovery’, de la stratégie de prix et de la gouvernance. Le projet portait sur un budget total de 1 million € et a représenté 10 hommes-année. Il est basé sur des technologies de type cloud, dont Salesforce CPQ, Vamstar AI, Enosix et SAP S/4HANA. Les premiers résultats du projet ont montré un impact évident : des offres et adjudications générées 20 x plus rapidement dans le système et un respect en hausse de 30% des processus d’approbation dans certains pays comparé à un an auparavant (avant la mise en production). Plus de 1.850 offres (adjudications, prix groupés, etc.) ont été créées durant les 6 premiers mois qui ont suivi le lancement du projet.

Assist App (NMBS/SNCB)

© Getty Images

Ce projet impliquait le développement d’une appli baptisée SNCB Assist App. Cette appli doit faciliter le trafic ferroviaire pour l’ensemble des usagers, et plus spécialement pour les voyageurs nécessitant une assistance. Cette appli est un projet à grande échelle réalisé par Ypto, une filiale à 100% de la SNCB en charge de l’infrastructure IT et de la transformation numérique de l’opérateur des chemins de fer.

Précédemment, les voyageurs nécessitant une assistance devaient en faire la demande24 h à l’avance, généralement par téléphone ou via un formulaire web, tandis que l’assistance n’était disponible que de 132 gares seulement sur les 550. La SNCB ambitionnait de rendre la réservation d’un voyage aussi facile pour tout le monde et que chacun puisse obtenir l’assistance dont il a besoin. Sur la base des suggestions d’un groupe varié de clients à mobilité réduite, la SNCB et Ypto ont décidé de créer une nouvelle appli qui permette d’améliorer l’accès des services de train à l’ensemble des clients. La solution a été développée avec le partenaire IT Tata Consultancy Services (TCS). L’un des points d’attention du projet était que la solution puisse offrir de meilleures possibilités de self-service pour ces clients à mobilité réduite, et donc une expérience client améliorée.

Le projet a nécessité environ 6 hommes-années. L’appli a été construite avec React Native pour le frontal tant sur iOS qu’Android, et un dorsal .Net avec une base de données Oracle. Désormais, on recense plus de 1.280 téléchargements et utilisations par des usagers sur Android et 2.000 sur iOS. Près de 10.000 réservations ont déjà été réalisées avec SNCB Assist, soit 35% du total des réservations par ou pour des personnes à mobilité réduite au cours de la première année, un pourcentage nettement supérieur aux prévisions.