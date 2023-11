Swappie, la firme de reconditionnement d’iPhones, ouvre son premier point de livraison belge

Swappie, spécialisée dans les iPhones reconditionnés, ouvre cette semaine son premier point de livraison d’anciens appareils à Andenne (province de Namur). L’entreprise prévoit à terme d’en ouvrir davantage encore dans notre pays.

Pour ce premier point de livraison belge, Swappie s’associe à Express Repair, un site de réparation de smartphones, tablettes et PC situé à Andenne. Dans d’autres pays européens, la firme de reconditionnement dispose depuis assez longtemps déjà de points de livraison physiques. C’est ainsi qu’elle compte dix magasins partenaires en Finlande (en plus de deux magasins propres), trois en Allemagne et un en Italie.

La firme fait remarquer que 39 pour cent des clients belges accordent leur préférence à un point de livraison physique, surtout grâce au service personnel qu’ils y reçoivent. ‘En outre, les informations que nous obtenons de nos clients, indiquent que 40 pour cent des consommateurs ayant vendu leur iPhone via ce genre de point, ne l’auraient pas fait sans cette option. Ils signalent préférer garder sous contrôle le transport de leur smartphone et de ce fait aussi l’état dans lequel il est fourni’, apprend-on encore.