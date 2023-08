Un nouveau bracelet électronique avertit par appli la victime de la proximité de son agresseur

La ministre flamande de la Justice et de l’Environnement Zuhal Demir (N-VA) a effectué hier mardi à Genk une démonstration du tout nouveau bracelet électronique. Ce dernier peut avertir par une application une victime, si le porteur du bracelet s’en rapproche trop.

La nouvelle génération de bracelets électroniques du type Allied Universal Electronic Monitoring sera utilisée à partir du mois de novembre. Début 2024 s’ensuivra l’appli pour smartphone capable de prévenir une victime (du moins si elle le souhaite) dès que son agresseur se trouvera à proximité et transgressera ainsi son ordonnance d’éloignement. Ce système est déjà intensivement utilisé en Espagne notamment.

‘La technologie supporte l’interdiction de contact décrétée par le tribunal’, déclare la ministre Demir, qui y consacrera douze millions d’euros durant les cinq années à venir: ‘Si un agresseur s’approche trop d’une victime, le système peut les avertir tous deux, ce qui permet de réagir plus rapidement. Cela garantit aux victimes une plus grande sérénité d’esprit.’

Via le module GPS intégré, les délinquants juvéniles pourront également être suivis de près, si le juge l’estime nécessaire. ‘Pensez ici aux délinquants mineurs d’âge pouvant terminer leur parcours scolaire en dehors de leur institution sociale. La technologie nous permettra de suivre activement ces jeunes et d’avoir une vision claire des trajets qu’ils emprunteront pour se rendre à leur école et en revenir’, explique Jef Verlinden, chef de département au Vlaams Centrum voor Elektronisch Toezicht (VCET). A l’avenir, même le contrôle des drogues et de l’alcool devrait être possible.

En 2023, 1.300 personnes de plus que durant la même période de 2022 se sont vu affubler d’un bracelet électronique. Il s’agit là de la énième augmentation consécutive. Grâce au nouveau bracelet et à l’amplification de la surveillance électronique, les effectifs du VCET, qui dépend de l’Agentschap Justitie en Handhaving, sont passés de 55 à 110 personnes. En outre, le nombre d’assistants de Justice a grimpé à 340. En Flandre, on recense en tout quasiment 6.500 bracelets électroniques. Selon le cabinet Demir, le nombre journalier de bracelets est de 2.000 en Flandre contre 1.200 en Wallonie.