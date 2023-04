L’école TSA De Lift lance un lieu de travail en formation IA

De Lift Education, où des jeunes au profil spectral autistique reçoivent une formation adaptée en informatique, crée avec Detail une entreprise où des personnes souffrant de troubles du spectre autistique se concentrent sur des tâches très répétitives liées à l’annotation et à l’étiquetage. Celles-ci peuvent à leur tour aider à former l’IA.

De Lift située à Diest existe depuis neuf ans déjà et accueille des jeunes qui, en raison de leur forme d’autisme, ne peuvent suivre les cours de l’enseignement normal. Ils y reçoivent un ensemble de cours adaptés intégrant beaucoup d’informatique et des stages sur mesure.

A présent, l’organisation accomplit un pas supplémentaire avec la fondation de l’a.s.b.l. Detail, une entreprise qui prend à son service des personnes au profil spectral autistique et qui se focalise sur l’annotation et l’étiquetage d’images. L’organisation constitue ainsi un prolongement de ce que fait Passwerk depuis 15 ans déjà.

‘Nombre de nos élèves sont concentrés sur le domaine visuel, là où Passwerk se focalise davantage sur la réflexion analytique. Il en résulte que nous travaillons actuellement pour VITO et d’autres entreprises encore’, explique Bert Beelen, président du conseil d’administration de De Lift Education et de Detail.

Environnement de travail adapté

Le besoin d’un environnement de travail adapté existe bel et bien, selon Annemie Willekens, directrice de De Lift et également membre du conseil d’administration de Detail. ‘C’est une niche sur le marché du travail. Beaucoup d’endroits proposent certes du support et du job coaching, mais il s’agit souvent d’entreprises à travail adapté collectif, certes répétitif, mais surtout à travail manuel et aucunement lié à l’informatique. Il ne s’agit dès lors pas du milieu idéal pour nos jeunes, car il n’y a là notamment pas d’offre sur mesure et qu’aucune pause collective n’y est proposée, ce qui ne convient pas à notre groupe-cible.’

Analyser les images pour former l’IA

Le focus sur l’annotation et l’étiquetage combine les qualités des employés autistes, comme un sens approfondi du détail et une focalisation permanente sur les tâches très répétitives, avec les besoins de certaines entreprises. C’est ainsi que pour VITO, des images prises par des drones ont été analysées, alors que Detail indiquait très précisément les poires sur les photos d’un verger. Ce genre d’indication est utilisée pour former l’IA à identifier automatiquement les poires. Pour une entreprise comme Adesa, qui vend des voitures d’occasion, plus de 15.000 photos ont été examinées tant à l’avant qu’à l’arrière pour renseigner quel type de véhicule il s’agissait exactement.

Aujourd’hui, Detail démarre avec trois collaborateurs, mais l’ambition est d’arriver d’ici trois ans à vingt personnes à profil spectral autistique. Detail ne se limite du reste pas à d’anciens étudiants de De Lift, puisque des personnes extérieures y sont également les bienvenues.