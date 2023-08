Des professeurs de l’ULB et de la VUB nommés experts au sein d’organes-conseils sur l’IA au Benelux et à l’international

Le professeur de la VUB et de l’ULB Tom Lenaerts, membre du VUB Artificial Intelligence Lab, assumera le poste de président de l’Association pour l’Intelligence Artificielle du Benelux. Parallèlement, Lenaerts a été nommé par la Région de Bruxelles Capitale expert au sein de The Global Partnership on AI, une tâche qu’il partagera avec le professeur Rob Heyman du groupe de recherche SMIT de la VUB.

L’Association pour l’Intelligence Artificielle du Benelux est née en 1987 de la fusion de l’association belge pour l’IA BAAI et de son pendant néerlandais NVKI. L’AIAB constitue, conjointement avec ses organisations sœurs dans d’autres pays de l’UE, l’European Association for AI et vise à mettre en valeur l’enseignement et la recherche européens dans le domaine de l’IA, ainsi que l’application de l’intelligence artificielle en Europe.

Groupe de travail ‘Responsable IA’

The Global Partnership on AI regroupe pour sa part plusieurs gouvernements et prodigue des conseils sur des thèmes liés à l’IA. Ici encore, Lenaerts fera œuvre d’expert, conjointement avec le professeur Rob Heyman du groupe de recherche SMIT de la VUB, nommé à ce poste par la Flandre.

‘Nous participerons au groupe de travail Responsable AI qui, en tant qu’organe consultatif, s’occupe entre autres de l’importance du genre et de l’égalité dans l’IA, de l’impact de l’IA sur la durabilité, de la problématique des modèles de langage, ainsi que du contrôle de la politique gouvernementale en la matière’, déclare Lenaerts pour expliquer l’ensemble des tâches.