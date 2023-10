Des notifications BE-Alert apparues pour la première fois sur des écrans numériques communaux

Les habitants d’Aalter et de Roulers ont reçu pour la première fois jeudi une notification d’urgence de BE-Alert via les écrans d’information électroniques communaux, à titre de test. De cette manière, la plate-forme d’alerte souhaite également toucher les personnes qui ne sont pas enregistrées dans le système ou qui ne sont pas ou moins actives numériquement.

‘A terme, nous voulons également diffuser des notifications d’urgence via des écrans dans les entreprises. C’est idéal pour les collaborateurs qui ne sont pas autorisés à avoir un téléphone portable sur eux pendant le travail’, déclare Stefan Danschotter, CEO de Connectify, filiale de Telenet, qui rend possible la communication via des panneaux numériques à Aalter et Roulers.

Prendre directement le train en marche

À Aalter et dans les sous-communes, le message-test est apparu sur douze écrans en tout, à des endroits tels que la maison communale, le résidence pour personnes âgées, la salle de sport ou dans la rue. Le fait qu’Aalter prenne immédiatement le train en marche n’est pas une grande surprise. L’actuel bourgmestre Pieter De Crem a été ministre de l’Intérieur et de la Sécurité jusqu’en 2020, date à laquelle BE-Alert a été de sa compétence.

L’intention est que davantage de communes transmettent les messages d’alerte sur leurs écrans numériques dans les mois et années à venir.