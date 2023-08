A Bruxelles, 84 pour cent des procédures administratives sont désormais disponibles en ligne

Dans la Région de Bruxelles-Capitale, 84 pour cent des démarches administratives sont disponibles en ligne, alors que la moyenne européenne est de 75 pour cent. Voilà ce qui ressort d’une étude commanditée par le ministre bruxellois de la numérisation, Bernard Clerfayt , auprès de l’Institut Bruxellois de Statistique et d’Analyse (IBSA).

Bruxelles se distingue au niveau de l’index de l’économie et de la société numériques (DESI), mis au point par la Commission européenne en vue de comparer les prestations numériques des pays membres. La Région obtient un score de 58 pour cent, certes loin derrière le Danemark (70 pour cent), mais au-dessus de la moyenne des 27 états de l’UE (51 pour cent).

Davantage d’e-gouvernement

Dans le domaine des services publics numériques, la Région de Bruxelles-Capitale fait également mieux que la moyenne de l’UE-27: 84 pour cent des procédures administratives sont accessibles en ligne par les citoyens contre 75 pour cent pour l’Europe. Et si on prend en considération les services pour les entreprises, pas moins de 99 pour cent sont accessibles en ligne contre 85 pour cent au niveau européen.

Un pourcentage plus élevé de Bruxellois que dans le reste de la Belgique et de l’UE a recours à l’e-gouvernement. Quelque 68 pour cent des Bruxellois font appel aux services publics en ligne contre 66 pour cent dans le reste de la Belgique et 64 pour cent dans l’UE-27.

‘Ces chiffres montrent que nous sommes sur la bonne voie. En outre, la nouvelle ordonnance Digital Brussels, qui offrira bientôt accès en ligne à toutes les procédures administratives, veillera à ce que le Bruxellois puisse encore davantage profiter des atouts de la technologie numérique’, conclut le ministre Clerfayt.