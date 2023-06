Uni Systems et NRB remportent un contrat-cadre européen d’une veilleuse 61 millions d’euros

Les deux sociétés informatiques unies dans un consortium fourniront des services au Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) dans les années à venir.

Le contrat-cadre d’une durée de huit ans comprend des services d’une valeur totale maximale de 61 millions d’euros. Le duo se reposera sur DevOps pour faire tourner, exploiter et gérer les environnements et les applications informatiques de l’ECDC.

Le tout comprend la maintenance et le développement de plus de 30 applications informatiques sur mesure, l’implémentation de nouvelles applications opérationnelles, la préservation de l’efficacité et de la disponibilité des services IT et la sécurisation des systèmes et de leurs données.