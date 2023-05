Signpost effectue un rachat et va fournir 440.000 ordinateurs portables à l’enseignement catholique

Signpost a décroché un contrat de quatre ans auprès du Katholiek Onderwijs Vlaanderen (enseignement catholique flamand) en vue de fournir et d’entretenir des centaines de milliers d’ordinateurs portables. Parallèlement, l’entreprise annonce le rachat de Fourcast for Education.

Le contrat portant sur 440.000 ordinateurs portables a une valeur estimée à 220 millions d’euros et a été conclu quatre ans après que Signpost ait déjà décroché une adjudication similaire auprès de DOKO, la centrale d’achats de Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Signpost collaborera dans ce but avec Fourcast for Education que l’entreprise a rachetée cette semaine à hauteur de 75,5 pour cent. Signpost même prendra en charge le matériel, alors que Fourcast, qui se focalise notamment sur les formations, les journées d’étude pédagogique et la professionnalisation via des trajets de gestion des changements, se concentrera pour sa part sur le déploiement et le support des appareils.

‘Fourcast était en partie un concurrent, parce qu’il distribue aussi les Chromebooks, mais son point fort, ce sont les formations’, explique Arne Vandendriessche, CEO de Signpost Group, à Data News. ‘Chaque école se pose des questions liées à la numérisation: éléments très techniques, types d’appareil, mode de financement, modèle wifi,…, mais aussi des questions pédagogiques: comment utiliser au mieux un ordinateur portable pour le cours de mathématiques par exemple. Et c’est précisément là que Fourcast for Education se chargera de la formation et du support nécessaires.’

‘En combinant notre expertise dans le domaine de la formation, de l’accompagnement et du support avec un solide suivi du matériel, du contenu numérique et des logiciels, nous pourrons fournir aux écoles un ensemble complet répondant aux besoins de l’enseignement moderne. En outre, notre collaboration stratégique permettra aussi de faire évoluer notre entreprise au niveau européen’, déclare Olav Adami, CEO de Fourcast.

Fourcast for Education est une émanation de Fourcast, qui avait été rachetée en 2020 par Devoteam. Signpost reprend l’ensemble des actions, à l’exception de celles appartenant au CEO Adami, et dispose ainsi d’une filiale supportant des institutions d’enseignement dans toute l’Europe.