Les partis politiques belges ont dépensé six millions d’euros sur Facebook et Instagram

En 2023, un peu plus de six millions d’euros ont été consacrés en tout à de la publicité chez Meta. Le Vlaams Belang et la N-VA représentent ‘conjointement une majorité’ de ce montant.

Les chiffres proviennent d’Adlens, qui analyse les dépenses des partis depuis quelques années déjà. Elle y arrive en collectant les montants dépensés, émanant de la bibliothèque publicitaire de Meta. Il en résulte pour l’année écoulée un montant de 6.013.327 euros.

L’an dernier, le Vlaams Belang a dépensé 1.688.244 euros sur Facebook et Instagram. Le parti d’extrême-droite est ainsi de justesse le plus grand client politique de l’entreprise de Mark Zuckerberg. La N-VA le suit de près avec 1.680.074 euros. Pour la N-VA, cela représente un recul de deux pour cent et pour le VB une hausse de 44 pour cent.

La différence avec les autres partis est grande. A la troisième place, on trouve le PVDA avec 637.752 euros, en hausse de 43 pour cent. Vooruit a lui aussi dépensé 46 pour cent de plus qu’en 2022 avec 418.640 euros. L’Open VLD et le CD&V dépassent d’un rien les 350.000 euros, même si pour le dernier cité, il s’agit de plus qu’un doublement en l’espace d’un an. Avec 249.000 euros, Groen a dépensé 16 pour cent de moins qu’il y a un an.

Wallonie

Ce qui saute directement aux yeux dans cet aperçu, c’est que les partis du sud du pays dépensent nettement moins d’argent dans la publicité. Ici, c’est de nouveau le PVDA, sous son appellation PTB, qui domine. Le parti a dépensé 179.682 euros chez Meta. Il en résulte que les communistes francophones représentent le principal client politique de la firme Meta cotée à la Bourse américaine, même s’il est question ici d’un recul de 28 pour cent sur une base annuelle.

Tant Les Engagés que le MR ont dépensé chacun 143.000 euros. Ecolo s’en est tenu pour sa part à 66.000 euros, en hausse de 38 pour cent.

Une observation singulière: en Flandre, ce sont les plus grands partis qui sont les principaux annonceurs publicitaires, alors qu’en Wallonie, c’est quasiment l’inverse: le PS n’a ainsi dépensé l’an dernier ‘que’ 49.077 euros chez Meta, même si cela représentait une hausse de 163 pour cent. DéFi la joue aussi relativement modeste avec 23.000 euros, même si ici encore, cela constitue quasiment un triplement (+278 pour cent).

Adlens fait observer qu’il ne s’agit pas tant de montants mensuels fixes pour les partis dépensant le plus. C’est ainsi qu’en mai 2023, le Vlaams Belang avait encore dépensé 291.646 euros, mais en août ‘seulement’ 64.262 euros. Adlens a aussi calculé que la campagne ‘Wij luisteren naar u’ a coûté 160.000 euros en l’espace de deux mois. Ironiquement, c’est donc là le montant dépensé pour que les gens écoutent le Vlaams Belang.

Beaucoup d’extrêmes, guère de femmes

Adlens a aussi examiné les pages politiques personnelles à partir desquelles les plus grands montants ont été dépenses sur Facebook. On y trouve tout en haut trois présidents de parti: Tom Van Grieken (Vlaams Belang, 266.000 euros), Raoul Hedebouw (PVDA-PTB, 204.000 euros) et Bart De Wever (N-VA, 135.000 euros). Quant aux pages de Tom Vandendriesschee (VB) et de Theo Francken (N-VA), elles ont été sponsorisées chacune à plus de 90.000 euros.

Le reste du top 15 revêt surtout une connotation flamande et masculine. Seules la présidente ad intérim de Vooruit, Melissa Depraetere (54.000 euros et une douzième place) et Zuhal Demir (N-VA, 46.000 euros et une quinzième place) apparaissent dans ce classement. George Louis-Bouchez, le président des Libéraux francophones, est le seule politicien wallon à figurer sur cette liste avec 53.000 euros (13ème place). Il se classe ainsi juste devant le premier ministre Alexander De Croo (50.000 euros et une 14ème place).