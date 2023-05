Le Parlement européen veut interdire le greenwashing et l’obsolescence précoce de l’électronique

Le Parlement européen a approuvé une nouvelle proposition de loi destinée à protéger les consommateurs contre le greenwashing (écoblanchiment) par les entreprises et contre l’obsolescence précoce de l’électronique.

La nouvelle directive baptisée Empowering Consumers for the Green Transition est surtout destinée à aider les consommateurs à effectuer des choix respectueux de l’environnement, ainsi qu’à encourager les entreprises à fabriquer des produits durables, caractérisés par un cycle de vie plus long. La proposition de loi a été approuvée à une large majorité: 544 voix pour, 18 voix contre et 17 abstentions.

Publicité écologique trompeuse

Le Parlement se range derrière une interdiction de l’utilisation d’allégations environnementales générales du genre ‘respectueux de l’environnement’, ‘naturel’, ‘biodégradable’, ‘climatiquement neutre’ ou ‘écologique’, à moins qu’il n’existe des preuves explicites pour ce faire. D’autres pratiques trompeuses seront également prohibées, comme des assertions à propos d’un produit dans son entièreté, alors qu’elles ne s’appliquent en fait qu’à une partie de celui-ci.

Le Parlement souhaite que seuls les labels de durabilité basés sur des règles de certification officielles ou mis en œuvre par une instance publique soient utilisés.

Chargeurs et cartouches d’encre

De plus, le Parlement européen plaide en faveur d’une interdiction d’interventions destinées à raccourcir la durée de vie d’un produit ou entraînant un dysfonctionnement précoce de ce dernier. Ce genre d’interdiction doit faire en sorte que les produits durent plus longtemps. Les fabricants ne seront plus non plus autorisés à limiter la fonctionnalité d’un produit, s’il est utilisé avec des pièces de rechange ou des accessoires d’autres entreprises, comme des chargeurs ou des cartouches d’encre.

En outre, les consommateurs devront être informés avant leur achat sur d’éventuelles limites en matière de réparation. Ils pourront ainsi opter pour des produits plus durables et susceptibles d’être réparés.

Informations claires

‘L’industrie ne pourra plus profiter de la fabrication de produits à la consommation, qui tombent en panne dès que la période de garantie est expirée’, déclare la rapporteuse Biljana Borzan de la Fraction de l’Alliance Progressive des Socialistes et Démocrates. ‘Les consommateurs devront recevoir des informations claires sur les possibilités et les coûts des réparations. Sur les étiquettes des produits, les acheteurs pourront lire quels sont les produits qui, à coup sûr, dureront plus longtemps. Et en n’autorisant que des allégations environnementales certifiées et fondées, c’en sera terminé de la jungle des faux arguments.’

La décision du Parlement résulte d’une prise de position antérieure du Conseil de l’UE, où tous les pays membres sont représentés, début de ce mois. Le Parlement et les pays membres pourront désormais entamer des négociations sur le contenu final et la formulation de la directive.