Agoria demande au gouvernement de prendre d’autres mesures avant la fin de la législature

La fédération de l’industrie technologique Agoria indique que l’accord budgétaire du gouvernement fédéral contient de bonnes mesures mais elle l’invite à prendre d’autres ‘décisions urgentes qui sont absolument nécessaires’. L’organisation partage sa préoccupation pour l’approvisionnement énergétique et la compétitivité internationale des entreprises.

Agoria déplore que, hormis la réduction de la TVA sur les pompes à chaleur et les rénovations respectueuses de l’environnement, le gouvernement n’ait pas annoncé d’autres initiatives visant à aider les entreprises à réduire leurs coûts énergétiques. Face aux risques pour la sécurité d’approvisionnement et la disponibilité d’une énergie abordable, l’organisation demande une modification de la loi sur la sortie du nucléaire afin de permettre le déploiement de la technologie SMR (Small Modular Reactor), ‘prometteuse et largement applicable’. Elle réclame également la publication ‘de toute urgence’ de l’arrêté royal pour l’appel d’offres pour la zone Élisabeth en mer du Nord.

La fédération de l’industrie technologique juge par ailleurs positif le développement des flexi-jobs mais souhaite une extension à toutes les entreprises car le système actuel ‘concerne principalement des secteurs relativement peu productifs’.

Agoria invite encore le gouvernement à envisager une alternative à la suppression des droits d’auteur pour les travailleurs de l’IT ainsi qu’à clarifier le cadre juridique et fiscal de l’exonération du précompte professionnel pour la R&D (recherche et le développement).

‘L’accord de gouvernement était beaucoup plus ambitieux que ce qui a été réalisé jusqu’à présent’, explique le CEO d’Agoria Bart Steukers. ‘Il ne reste plus assez de temps pour entreprendre de grandes réformes au cours de cette législature, mais le gouvernement peut encore prendre, au cours des prochains mois, des décisions qui peuvent vraiment faire la différence.’