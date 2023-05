L’outil de prédiction des inondations de Google disponible en Belgique

Google étend son outil de prévision des inondations à la Belgique ainsi qu’à d’autres pays, annonce la société ce lundi. La plateforme “Flood Hub” s’appuie sur l’intelligence artificielle pour aider les gouvernements, institutions et populations à prédire les périodes de hauts risques en inondations.

L’outil utilise plusieurs sources de données publiques comme les prévisions météorologiques et l’imagerie satellite, avant de tenter de prédire les zones potentiellement touchées et la profondeur de l’eau. Il offre des simulations jusqu’à sept jours en indiquant le niveau de l’eau ainsi que les seuils “d’avertissement” et de “danger”.

Déjà utilisable dans certaines régions dont l’Inde, la plateforme “Flood Hub” est désormais disponible dans quelque 80 pays d’Afrique, de la région Asie-Pacifique, d’Europe, d’Amérique du Sud et d’Amérique centrale, couvrant 460 millions de personnes dans le monde.

“Google compte ainsi continuer à mettre la technologie à contribution pour atténuer l’impact des catastrophes naturelles et venir en aide à un maximum de personnes”, commente la société.